Varese
Fotografia protagonista a Varese: weekend di mostre e proiezioni
Venerdi 17 ottobre alle ore 21:00 in Sala Montanari di Via dei Bersaglieri 1 a Varese seconda serata di proiezione audiovisivi organizzata da Foto Club Varese APS
Venerdi 17 ottobre alle ore 21:00 in Sala Montanari di Via dei Bersaglieri 1 a Varese seconda serata di proiezione audiovisivi con la partecipazione di Foto Club Arona, Fotovideoclub Verbano APS Sesto Calende, Circolo Fotografico Saonensis Savona, Foto Club Varese APS, Associazione Fotografica Camerese Prospettive, Club Fotografico Ricerca e Proposta Dolzago.
Presso lo Spazio Polifunzionale Acli in via Speri della Chiesa Jemoli 9 a Varese, prendono il via le mostre fotografiche personali dei Soci del Foto Club Varese APS.
A grande richiesta continuano le mostre personali di Gigi Soldano, Carlo Meazza e Teodor Radu Pantea (RO). Inaugurazione Sabato 18 ottobre alle ore 16,00, Le mostre proseguono fino al 26 ottobre con i seguenti orari: sabato e domenica 14:30 -18:30
Ingresso libero.
Visite guidate infrasettimanali per gruppi prenotandosi a info@fotoclubvarese.it