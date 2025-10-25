I vescovi lombardi verso la Terra Santa. “Vicini alle comunità dentro ai conflitti”

Una delegazione di trentadue persone, formata dalla quasi totalità dei Vescovi delle diocesi lombarde (il cardinale di Como, Oscar Cantoni, è impossibilitato a partecipare), dal Vescovo della diocesi di Mondovì in provincia di Cuneo e da altri accompagnatori, sarà in Terra Santa dal 27 al 30 ottobre.

Un pellegrinaggio di pace e speranza universale, per esprimere solidarietà, vicinanza e sostegno alle comunità attraversate da conflitti e tensioni. Tra i vari momenti in programma, oltre alle celebrazioni eucaristiche al Santo Sepolcro a Gerusalemme, alla Basilica della Natività a Betlemme e la Veglia di Preghiera nell’Orto degli Ulivi al Getsemani (nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre), sono previsti incontri con il Patriarca latino, cardinale Pierbattista Pizzaballa, il Vicario Custodiale, fra Ulises Zarza, alcuni rappresentanti dei Parents Circle – Families Forum (un’organizzazione nata nel 1995 che riunisce famiglie israeliane e palestinesi che hanno visto morire i propri cari in azioni terroristiche o in operazioni militari), dell’Istituto Effetà Paolo VI di Betlemme (affidato alla cura della Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, che accoglie bambini con gravissime disabilità uditive e fonetiche) e di Caritas Gerusalemme.

Domenica 26 ottobre, in tutte le chiese delle Diocesi della Lombardia, durante le Sante Messe, verrà letto il Messaggio che si riporta qui di seguito, a firma di tutti Vescovi lombardi.

I cristiani in Terra Santa

In Terrasanta i cristiani fanno parte del Patriarcato latino di Gerusalemme (i cattolici), del Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme (la maggioranza), del Patriarcato armeno di Gerusalemme e di varie altre Chiese orientali cattoliche (come la maronita) e ortodosse, o protestanti.

I cristiani in Israele sono circa 180mila, circa l’80% sono arabi a Gerusalemme, Haifa e Nazareth. In Palestina sono circa 50mila, soprattutto in Cisgiordania (e soprattuto a Betlemme), poco più di mille a Gaza, almeno prima dell’ultima fase di guerra aperta.