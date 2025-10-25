I vescovi lombardi verso la Terra Santa. “Vicini alle comunità dentro ai conflitti”
Un viaggio nel cuore dello scontro, per la comunità cattolica e non solo. Tra Israele e Palestina sono oltre 200mila i cristiani, per lo più arabi
Una delegazione di trentadue persone, formata dalla quasi totalità dei Vescovi delle diocesi lombarde (il cardinale di Como, Oscar Cantoni, è impossibilitato a partecipare), dal Vescovo della diocesi di Mondovì in provincia di Cuneo e da altri accompagnatori, sarà in Terra Santa dal 27 al 30 ottobre.
Un pellegrinaggio di pace e speranza universale, per esprimere solidarietà, vicinanza e sostegno alle comunità attraversate da conflitti e tensioni. Tra i vari momenti in programma, oltre alle celebrazioni eucaristiche al Santo Sepolcro a Gerusalemme, alla Basilica della Natività a Betlemme e la Veglia di Preghiera nell’Orto degli Ulivi al Getsemani (nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre), sono previsti incontri con il Patriarca latino, cardinale Pierbattista Pizzaballa, il Vicario Custodiale, fra Ulises Zarza, alcuni rappresentanti dei Parents Circle – Families Forum (un’organizzazione nata nel 1995 che riunisce famiglie israeliane e palestinesi che hanno visto morire i propri cari in azioni terroristiche o in operazioni militari), dell’Istituto Effetà Paolo VI di Betlemme (affidato alla cura della Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, che accoglie bambini con gravissime disabilità uditive e fonetiche) e di Caritas Gerusalemme.
Domenica 26 ottobre, in tutte le chiese delle Diocesi della Lombardia, durante le Sante Messe, verrà letto il Messaggio che si riporta qui di seguito, a firma di tutti Vescovi lombardi.
I cristiani in Terra Santa
In Terrasanta i cristiani fanno parte del Patriarcato latino di Gerusalemme (i cattolici), del Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme (la maggioranza), del Patriarcato armeno di Gerusalemme e di varie altre Chiese orientali cattoliche (come la maronita) e ortodosse, o protestanti.
I cristiani in Israele sono circa 180mila, circa l’80% sono arabi a Gerusalemme, Haifa e Nazareth. In Palestina sono circa 50mila, soprattutto in Cisgiordania (e soprattuto a Betlemme), poco più di mille a Gaza, almeno prima dell’ultima fase di guerra aperta.
Messaggio dei Vescovi Lombardi
Noi Vescovi delle 10 diocesi della Lombardia dal 27 al 30 ottobre, andremo come pellegrini giubilari, in Terra Santa. Incontreremo i cristiani di Betlemme e lì, nella casa del pane, pregheremo con loro. Sosteremo nella grotta dove è nato Gesù, dove il volto di Dio si è rivelato amore fatto carne. Saliremo poi a Gerusalemme, il luogo dove Gesù, per amore, si è donato totalmente. Gerusalemme, la città della sua passione e morte. Il luogo dell’amore fino alla fine.
Lì, anche noi vedremo il sepolcro vuoto e ci sentiremo dire: non è qui. È risorto! E confesseremo che nell’abbandono a Dio, pur nella sofferenza della croce, c’è la vita.
Noi Vescovi, mentre saliamo a Gerusalemme, in questi giorni drammatici, colmi di paura per la barbara follia omicida di uomini che, in molte parti del mondo, alzano la mano per uccidere il fratello, noi, disarmati, invochiamo: “domandate pace per Gerusalemme; sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: Su di te sia pace!”.
È urlo e preghiera di chi, disarmato, supplica con tutto il cuore il fratello di disarmare ogni mente e ogni mano omicida.
Con noi portiamo la supplica, l’invocazione, il grido di tutto il popolo lombardo che, uniti spiritualmente a noi, invoca pace per ogni uomo amato dal Signore! È la preghiera di chi, con il Profeta, osa dire a tutti: “in Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore”.
Anche noi, disarmati, con la sola forza della parola del profeta Isaia, mentre camminiamo fra uomini provati dalla guerra, colmi di paura e tentati dall’odio, osiamo dire: “Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza”.
+ Mario Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano
+ Francesco Mons. Beschi, Vescovo di Bergamo
Oscar Card. Cantoni, Vescovo di Como
+ Pierantonio Mons. Tremolada, Vescovo di Brescia
+ Maurizio Mons. Malvestiti, Vescovo di Lodi
+ Antonio Mons. Napolioni, Vescovo di Cremona
+ Marco Mons. Busca, Vescovo di Mantova
+ Corrado Mons. Sanguineti, Vescovo di Pavia
+ Maurizio Mons. Gervasoni, Vescovo di Vigevano
+ Daniele Mons. Gianotti, Vescovo di Crema
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.