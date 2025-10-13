Il futuro dell’Europa visto dai giovani: successo per il Salone della Storia di Varese e il Manifesto 2025
All'istituto Newton due giorni di confronti e dibattiti promossi dal Centro Storico Italiano
Una due giorni intensa e partecipata ha animato l’Istituto Newton il 10 e 11 ottobre 2025 in occasione del Salone della Storia, promosso dal Centro Storico Italiano.
L’evento, dedicato al tema “Europa 1955-2055: un secolo di futuro”, ha coinvolto studenti, docenti, esperti e cittadini in un confronto culturale e civico sul presente e l’avvenire dell’Unione Europea.
Il culmine del Salone è stata la stesura del Manifesto di Varese 2025, frutto dell’Ideathon “Progetta l’Europa del 2050”, a cui hanno partecipato attivamente giovani e scuole del territorio.
Il documento raccoglie visioni, valori e proposte per un’Europa più inclusiva, sostenibile e partecipata: dal diritto allo studio al lavoro giovanile, dall’etica dell’intelligenza artificiale alla gestione umana delle migrazioni, fino alla centralità della cultura e della democrazia.
Tra i momenti più significativi anche le relazioni accademiche, i workshop, le testimonianze internazionali e la toccante presentazione del libro “Arte e Penna” di Stefania Costanzo. Un’iniziativa che ha dato voce ai giovani, rendendoli protagonisti del dibattito sul futuro europeo.
