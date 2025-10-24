La Openjobmetis cerca una scossa contro una Trento in formato Eurocup

Due sculacciate, di quelle pesanti, avranno risvegliato almeno l’orgoglio della Openjobmetis? I biancorossi tornano a giocare in casa e in anticipo come due settimane fa (stavolta però alle 20 di sabato 25 ottobre) e lo fanno contro una Dolomiti Energia Trento che è senza alcun dubbio un’avversaria pericolosa: in campionato ha già collezionato gli scalpi di Cantù e Tortona, cedendo solo alla capolista imbattuta Brescia.

Insomma, sulla carta un’altra montagna da scalare e non solo per il nome dello sponsor dell’Aquila, che in estate ha salutato l’ex Paolo Galbiati per affidarsi a Massimo Cancellieri. Il tecnico teramano, 53 anni, tornato dopo oltre due lustri a fare il capo allenatore in Serie A dopo aver affiancato Messina sulla panca di Milano e aver cercato e trovato fortuna all’estero. Ioannis Kastritis ha buone parole per il collega che conosce per aver diretto l’altra metà di Salonicco: Aris per il coach di Varese, Paok per quello oggi a Trento.

RITMO E RIMBALZI – «Loro sono una tipica squadra da Eurocup – spiega Kastritis alla vigilia – Hanno una rosa profonda e sarebbe un errore concentrarsi su un solo o su pochi giocatori. Tengono ritmi molto alti, creano molto con le guardie e soprattutto attaccano il canestro fin dall’inizio. E poi vanno, almeno in quattro, a rimbalzo offensivo in ogni occasione: la nostra difesa, sia di squadra, sia personale, sia in transizione e il nostro approccio al rimbalzo saranno le cose più importanti».

Le cronache parlano anche di una Dolomiti Energia che segna tanto a fronte di un numero non alto di assist, segno che sono in tanti in “casa Cancellieri” a poter attaccare l’avversario diretto per andare a segno. Il talento di DJ Steward e De’vante Jones guida la squadra a livello di punti ma l’impressione è che la difesa non possa “dormire” neppure sul resto del quintetto bianconero che ha in Mawugbe e Aldridge due lunghi in grado di fare tanta legna e nei giovanissimi Cheick Niang e Hassan i prospetti da sviluppare per il domani. Un mix che – senza l’infortunato Battle – ha faticato in Europa dove però ha avuto l’occasione di dare esperienza a tutti i componenti della rosa.

VARESE STA BENE, PARE – Il tecnico greco continua a vedere un’Openjobmetis vivace e produttiva in settimana «Credo che siamo a un solo clic dal portare tutto questo in campo. Molte volte non si riesce a individuare il problema che abbiamo, ma abbiamo capito che tutto parte dalla nostra mente. Ed è impossibile che tutto questo duro lavoro non dia i suoi frutti prima o poi. Noi comunque siamo qui per trovare soluzioni e qualunque cosa accada dovremo giocare nello stesso modo in cui ci alleniamo: con energia, orgoglio e voglia di vincere a ogni passo percorso in campo».

Renfro, rientrato con Reggio Emilia, intanto ha smesso di essere un’incognita: ha lavorato senza problemi insieme ai compagni ed è praticamente ristabilito. Con lui in campo più della manciata di minuti (11′ circa) del PalaBigi si vedrà quell’assetto disegnato in estate – Nate accanto a Nkamhoua – e praticamente mai testato sul parquet. A dirigere l’orchestra, almeno per una parte di gara, ci sarà ancora Stefan Moody che da settimana prossima sarà rimpiazzato da Ike Iroegbu. Moody quindi avrà un’ultima occasione (poi potrebbe restare ad allenarsi fino a nuova soluzione) anche se è possibile che molti minuti della cabina di regia vengano destinati a Matteo Librizzi come accadde lo scorso anno quando fu Mannion a salutare.

LUCI A MASNAGO – È disponibile in podcast la quarta puntata del nostro talk show “Luci a Masnago”. Ospite di questo episodio lo speaker del palazzetto, Federico Pisanti. Per riascoltarlo, cliccate la finestra sottostante.

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog dedicato al basket. #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La trovate cliccando qui sotto.