Longo Borghini, bis da urlo: battuta Vollering nel duello finale

La prima atleta a vincere per almeno due volte la Tre Valli Varesine femminile è anche la più amata. Elisa Longo Borghini che qui corre quasi in casa (è di Ornavasso, pochi chilometri in linea d’aria ma con in mezzo il Lago Maggiore) bissa il successo del 2022 e lo fa in un modo entusiasmante.

Battendo cioè in un duello rusticano Demi Vollering, l’olandese che solo domenica aveva dominato il Campionato Europeo e che per questo indossa la maglia biancostellata. “Mi aveva dato una legnata, oggi gliel’ho restituita” spiega Longo Borghini subito dopo il traguardo facendo capire quanto tenesse a vendicare (sportivamente) il risultato della corsa continentale.

Le due campionesse sono state le grandi protagoniste della Tre Valli, o in maniera diretta (diversi scatti ciascuno, a inseguire, sparigliare, ricucire, spingere…) o indiretta muovendo le pedine di UAE e FDJ che non a caso erano le due squadre presenti con tre atlete nella fuga che più ha caratterizzato la corsa.

A Longo e Vollering si sono aggiunte anche altre due ottime interpreti, Niamh Fisher-Black e Magdeleine Vallieres: la prima è stata spesso l’unica a tenere le ruote delle principali avversarie, la neocampionessa del mondo ha mostrato coraggio e intraprendenza, attaccando in testa al gruppo e, per qualche momento, restando da sola a guidare la Tre Valli prima della reazione delle favorite.

La corsa si è decisa negli ultimi chilometri quando, finalmente, Longo Borghini e Vollering sono rimaste da sole fiaccando l’ultima resistenza di Fischer e delle altre. A quel punto la numero uno del ciclismo azzurro ha giocato in difesa: l’olandese – forse – si è sentita più forte, ha imposto un’andatura elevata ma senza scatti in grado di staccare Elisa. E, in pratica, Vollering ha tirato fino in via Sacco pensando (legittimamente) di essere più forte in volata, ma forse proprio quel forcing continuo ha tolto qualche cavallo dal motore della campionessa europea. Longo Borghini ha avuto pazienza, ha aspettato il testa a testa sul rettilineo e ha dato i colpi di pedale giusti per spuntarla di un metro. Da vera campionessa.