Mario da Corgeno e la bellezza che nasce dalle scorie dell’anima in mostra a Ternate
L'esposizione delle opere dell'artista si possono visitare a Villa Leonardi fino a domenica 5 ottobre. Una mostra che chiude il mese di eventi dell'associazione Trinate Nova
Due stanze dedicate a due temi completamente opposti, ma allo stesso tempo profondamente collegati. Da una parte le “scorie dell’anima”, il nostro lato peggiore, quello che spesso preferiamo tenere nascosto, ma che dentro di sé cela sempre una luce. Dall’altra parte la “bellezza”, linee sinuose e in equilibrio: un’armonia che nasce quando l’anima si libera di quello che non le serve per vivere appieno la vita.
Galleria fotografica
Attraverso le sue opere, Mario da Corgeno (artista originario della frazione di Vergiate, che ha sempre lavorato dal suo atelier affacciato sul Lago di Comabbio) ha portato a Ternate, in Villa Leonardi, la sensibilità e attenzione per l’animo umano che hanno sempre caratterizzato la sua arte. L’esposizione allestita in collaborazione con l’associazione culturale Trinate Nova si potrà visitare fino a domenica 5 ottobre (dalle 17:00 alle 19:00 tutti i giorni fino a sabato. Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 la domenica).
«Mario – racconta Paolo Caprioli, tra i curatori della mostra – è capace di cogliere quello che le persone che si presentano di fronte a lui portano dentro di loro. Prende queste emozioni, questa energia e le infonde nella materia che lui trasforma, sia che si tratti di un disegno che di una scultura».
Le opere di Mario da Corgeno sono anche un monito al visitatore: un invito a lasciare fuori dalla porta i pensieri quotidiani che annebbiano il senso vero della vita. «È come – precisa Caprioli – se ci dicesse “attenzione!”, i valori del materialismo e del meccanicismo sono illusioni. Quando il nostro pensiero va in quella direzione è come se depositasse una scoria sulla nostra anima, la parte più bella, più profonda e più pura che c’è dentro di noi».
Un messaggio di speranza che chiude la Festa di Santa Maria
La mostra segna un momento importante per l’associazione culturale Trinate Nova, che in questi giorni si prepara a chiudere il mese di eventi organizzato in occasione della Festa di Santa Maria. «Siamo onorate e orgogliose – commenta la presidente dell’associazione Laura Nidoli – di essere riuscite a portare la mostra di Mario Corgeno qui a Ternate: paese a cui l’artista è molto legato. Concludiamo la celebrazione della Festa di Santa Maria con un messaggio ottimista. Perché se è vero che per liberare la propria anima bisogna passare attraverso la sofferenza, raggiungere questa liberazione è un’esperienza meravigliosa».
Soddisfazione anche da parte del sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli, che insieme alla sua famiglia condivide con Mario da Corgeno un legame profondo. «Per il nostro paese – commenta Baratelli – questa mostra è importante. Mario è un artista quotato, ma prima di tutto è una persona speciale, che nelle nella sua vita ha aiutato tante persone in difficoltà. Sono veramente contento che lui sia qui a Ternate».
