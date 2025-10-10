Mastini, l’imperativo è “dimenticare Alleghe”. Contro i Falcons servono tre punti

Sabato 11 ottobre (nel consueto orario delle 18,30) Varese torna sul ghiaccio amico dopo la serataccia di Alleghe, incrociando i bastoni con i Falcons Bressanone, squadra molto quadrata, giovane e soprattutto assetata di vittorie con il preciso mandato di lasciare la parte bassa della classifica. Tre sconfitte su quattro gare per gli altoatesini, ma con molte attenuanti.

Tornando a Varese, il pesante score subito contro le Civette ha evidenziato un fattore che potrebbe, se confermato, risultare cruciale. I Mastini hanno pattinato meno degli avversari, sicuramente più giovani ed agili e forse cinici nel chiudere le trame offensive, palesando una situazione di ritardo sul disco piuttosto evidente, in tutti i reparti. Se questo fattore fosse confermato, e se quella di sabato scorso non è stata solamente una “serata no” come tante ne capitano nello sport, i Mastini potrebbero avere un problema da risolvere.



Questo fattore, risultato a parte, dovrà essere valutato nella prossima gara, e sicuramente annoverato come uno dei punti di crescita del gruppo che, va detto, quando ha la possibilità di far girare il disco riesce ad essere parecchio incisivo. Niente allarmi, solo analisi, visto che la lotta per la conquista al vertice della classifica ha ancora una lunga genesi, ma è proprio da queste partite (e dalla reazione che gruppi formati e rodati come quello dei gialloneri mettono sul ghiaccio), che si possono comprendere le potenzialità espressive del gruppo.

Nota positiva è che dovrebbero tornare agli ordini di Da Rin sia Re sia Xamin, fattore essenziale quello dei ranghi (quasi) completi, per arginare le manovre offensive degli avanti del Bressanone, e soprattutto dei sorvegliati speciali Bogdan Stupak e Gabriel Vinatzer. Fari di una squadra che, tanto per capirci, ad Alleghe ha venduto cara la pelle costringendo i veneti all’overtime nel quale le Civette hanno vinto per 3-2. Nulla di scontato quindi in questo “testa-coda” che non deve far calare la concentrazione alla squadra. Da notare la bella iniziativa della società giallonera, che domani chiamerà a raccolta i più giovani tramite un biglietto speciale per gli Under 16 fissato al prezzo simbolico di 3 euro per tutti i settori, ad esclusione della tribuna centrale. Oltre che la vittoria sarebbe bello che il bel gioco di Varese facesse innamorare di questo stupendo sport qualche giovanissimo.

DIRETTAVN – Gli aggiornamenti in tempo reale dall’Acinque Ice Arena saranno disponibili all’interno di #direttavn, il nostro liveblog sportivo che si occuperà principalmente della partita di basket tra Openjobmetis e EA7. Trovate la diretta CLICCANDO QUI.

IHL – 5a giornata (sabato 11 ottobre)

PROGRAMMA: Varese – Bressanone (18,30); Feltre – Appiano; 3Zinnen Dol. – Aosta; Caldaro – Pergine (19,30); Valpellice – Valdifiemme (20,30); Fassa – Alleghe (domenica, 16)

CLASSIFICA: Alleghe, Aosta 9; VARESE, Caldaro 8; Feltre, Valpellice 7; Fassa, Pergine, Appiano 6; Bressanone 4; Fiemme 3; 3Zinnen Dol. 0.