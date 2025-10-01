Nel camerino stacca l’antitaccheggio e scappa: arrestato dalla polizia di Como

La Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di martedì ha arrestato per furto aggravato un 20enne cittadino rumeno con precedenti di polizia specifici. Il giovane ha dichiarato di essere domiciliato a Lecco ma in realtà, senza fissa dimora e privo di documenti di riconoscimento. Durante il quotidiano svolgimento del servizio di controllo del territorio, una Volante della Questura di Como, si è imbattuta in un uomo che, in pieno centro città, rincorreva un giovane.

Il 20enne, pochi istanti prima, si era introdotto in un negozio di articoli sportivi in Via Plinio a Como, prendendo dei capi dagli espositori e recandosi all’interno del camerino, uscendo dallo stesso con gli indumenti indosso e dandosi ad una repentina fuga.

Il commesso del negozio, avendo intuito le intenzioni del 20enne e udendo il rumore della placca dell’antitaccheggio caduta a terra, è stato pronto a rincorrerlo non appena il 20enne è scappato. Durante l’inseguimento, il commesso ha incontrando una pattuglia che, capita velocemente la situazione, ha proseguito l’inseguimento rintracciando e bloccando il 20enne che indossava la merce asportata per un valore pari a €220.

I poliziotti hanno così raccolto le testimonianze dei commessi e la denuncia della proprietà restituendo la refurtiva, ritenuta non rivendibile poiché danneggiata dal 20enne. Portato in Questura, sul conto del rumeno sono emersi i suoi precedenti di polizia per recenti furti e ricettazioni, nonché un ordine di allontanamento emesso dalla Questura di Milano ed un divieto di ritorno nel comune di Orio al Serio (BG). Il 20enne rumeno è stato arrestato per furto aggravato e avvertito il P.M. di turno delle dinamiche e dell’arresto, lo stesso disponeva che fosse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del suo processo fissato per questa mattina alle 11.00.