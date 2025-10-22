Nel fine settimana rombano i motori di Kustom Road a MalpensaFiere

Torna sabato 25 e domenica 26 ottobre a MalpensaFiere “Kustom Road”, la manifestazione che coniuga la passione per i motori, la buona musica e la solidarietà, giunta alla 14esima edizione. Quest’anno il cuore pulsante dell’evento, organizzato da SS 33 Sempione con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, sarà la passione per il vintage con moto, auto, musica e atmosfere d’altri tempi.

Ma non solo: Kustom Road, che negli anni ha registrato in media circa 15.000 presenze, è anche un evento a scopo benefico. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Heal che supporta i reparti di neurochirurgia oncologica pediatrica degli ospedali locali e nazionali, per aiutare concretamente chi ne ha più bisogno.

«Siamo lieti di accogliere nuovamente in città una manifestazione storica, sempre molto attesa: l’Amministrazione la sostiene come sostiene tutte le iniziative, anche private, che portano beneficio alla città, anche sotto forme diverse, convogliando a Busto grandi flussi di persone e nel contempo facendo del bene. Sottolineo anche che la manifestazione sarà a misura di famiglie: sono infatti previsti alcuni servizi, sempre più apprezzati, che renderanno piacevole la visita alla fiera sia ai bambini che ai genitori» ha affermato l’assessore al marketing Matteo Sabba in occasione della presentazione a cui ha partecipato il presidente dell’associazione Raffaele de Nicola affiancato da Jimmy Morelli e Danilo Cattaneo. Presente anche Sabrina Guglielmetti di Promovarese ente di Camera di Commercio che ospita la manifestazione a MalpensaFiere, sempre più casa di Kustom Road.

Tutte le informazioni in allegato e sul sito https://www.ss33sempione.com/