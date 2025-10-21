Varese News

“Non importa. Lei è mia figlia”. Il ruolo silenzioso dei papà

Nell'ottava puntata del podcast di Alessandra Baruffato che racconta come ha affrontato la sindrome di down della figlia Luna, si parla della figura paterna che non è un aiuto ma un altro genitore

alessandra baruffato

Quando si parla di disabilità, si parla spesso delle mamme. Ma accanto a loro, quasi sempre, c’è anche un papà. La nuova puntata del podcast “Occhi di Riso”, scritto e narrato da Alessandra Baruffato, dà voce proprio a loro: i padri. Quelli che non appaiono nelle interviste, ma che ci sono. Quelli che restano, anche quando la vita ti costringe a fare spazio a una diagnosi inaspettata.

«Per Luca, Luna non era un problema da risolvere. Non era un inciampo nel destino. Mi ha detto: ‘Non importa, lei è mia figlia».

Con la usa voce, Alessandra racconta la nascita di Luna, il momento in cui tutto è cambiato, e il ruolo silenzioso ma potente del suo compagno. Un papà che non ha bisogno di grandi discorsi per esserci.

È una puntata che ribalta la narrativa: il papà non è un “aiuto”, non è un “mammo”. È genitore. È presenza. È fondamento.
E in un mondo che tende ancora a raccontare la disabilità al femminile, “C’è anche il papà” ricorda che la forza di una famiglia nasce da entrambi.

Questa puntata è un inno all’amore silenzioso, alla presenza che non si vede ma tiene in piedi tutto. Perché «l’amore vero a volte non fa rumore. Ma si sente. Eccome se si sente».

Ascolta la puntata completa “C’è anche il papà” su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

 

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
