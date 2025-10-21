“Non importa. Lei è mia figlia”. Il ruolo silenzioso dei papà

Quando si parla di disabilità, si parla spesso delle mamme. Ma accanto a loro, quasi sempre, c’è anche un papà. La nuova puntata del podcast “Occhi di Riso”, scritto e narrato da Alessandra Baruffato, dà voce proprio a loro: i padri. Quelli che non appaiono nelle interviste, ma che ci sono. Quelli che restano, anche quando la vita ti costringe a fare spazio a una diagnosi inaspettata.

«Per Luca, Luna non era un problema da risolvere. Non era un inciampo nel destino. Mi ha detto: ‘Non importa, lei è mia figlia».

Con la usa voce, Alessandra racconta la nascita di Luna, il momento in cui tutto è cambiato, e il ruolo silenzioso ma potente del suo compagno. Un papà che non ha bisogno di grandi discorsi per esserci.

È una puntata che ribalta la narrativa: il papà non è un “aiuto”, non è un “mammo”. È genitore. È presenza. È fondamento.

E in un mondo che tende ancora a raccontare la disabilità al femminile, “C’è anche il papà” ricorda che la forza di una famiglia nasce da entrambi.

Questa puntata è un inno all’amore silenzioso, alla presenza che non si vede ma tiene in piedi tutto. Perché «l’amore vero a volte non fa rumore. Ma si sente. Eccome se si sente».

Ascolta la puntata completa “C’è anche il papà” su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.