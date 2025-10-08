Palloni condivisi a Casbeno, esperimento riuscito

Il campetto di basket di Casbeno è diventato un simbolo della rinascita civica a Varese. Dopo i tentativi iniziali andati a vuoto (ne avevamo parlato QUI a febbraio), l’impegno di Renato Vagaggini, commissioner del campionato di basket Uisp, ha finalmente dato i suoi frutti.

I palloni da pallacanestro usati, lasciati a disposizione di tutta la comunità, non solo non vengono più rubati, ma il campetto è ora un modello di generosità e fiducia reciproca. «Stavolta ce l’abbiamo fatta! È una gioia incredibile» commenta Vagaggini che vive a poca distanza dal playground.

Ora non è raro trovare appassionati, o squadre Uisp, che si presentano al campetto portando palloni usati da lasciare a disposizione. L’egoismo è stato spazzato via da un contagioso desiderio di condivisione e amicizia. Quello che prima sembrava un sogno irrealizzabile, un modello civico visto solo all’estero, è oggi una splendida realtà a Casbeno.

Il concetto di “sport per tutti” in cui Uisp crede così tanto si è concretizzato ancora una volta, dimostrando che dare fiducia è l’unica via per costruire giorno dopo giorno una vera coscienza collettiva.

