Rimandato l’incontro con Carlo Sini
L'incontro previsto venerdì 17 ottobre con uno dei maggiori pensatori italiani contemporanei sarà riprogrammato
E’ rimandato l’incontro con Carlo Sini previsto venerdì 17 ottobre alla Libreria Feltrinelli. La presentazione del suo ultimo libro saggio “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”, pubblicato da Il Saggiatore è riprogrammato.
Il libro di Sini, tra i più autorevoli filosofi italiani contemporanei, affronta un tema insieme intimo e universale: la memoria. Non come semplice deposito del passato, ma come materia viva, intrecciata alla scrittura, all’esperienza e all’identità personale e collettiva. Con uno stile limpido e insieme profondo, Sini accompagna il lettore in un viaggio filosofico che indaga il significato dell’esistenza e del ricordo, mostrando come la scrittura stessa sia un gesto originario del pensiero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.