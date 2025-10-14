E’ rimandato l’incontro con Carlo Sini previsto venerdì 17 ottobre alla Libreria Feltrinelli. La presentazione del suo ultimo libro saggio “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”, pubblicato da Il Saggiatore è riprogrammato.

Il libro di Sini, tra i più autorevoli filosofi italiani contemporanei, affronta un tema insieme intimo e universale: la memoria. Non come semplice deposito del passato, ma come materia viva, intrecciata alla scrittura, all’esperienza e all’identità personale e collettiva. Con uno stile limpido e insieme profondo, Sini accompagna il lettore in un viaggio filosofico che indaga il significato dell’esistenza e del ricordo, mostrando come la scrittura stessa sia un gesto originario del pensiero.