Rimandato l’incontro con Carlo Sini

L'incontro previsto venerdì 17 ottobre con uno dei maggiori pensatori italiani contemporanei sarà riprogrammato

E’ rimandato l’incontro con Carlo Sini previsto venerdì 17 ottobre alla Libreria Feltrinelli. La presentazione del suo ultimo libro saggio “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”, pubblicato da Il Saggiatore è riprogrammato.

Il libro di Sini, tra i più autorevoli filosofi italiani contemporanei, affronta un tema insieme intimo e universale: la memoria. Non come semplice deposito del passato, ma come materia viva, intrecciata alla scrittura, all’esperienza e all’identità personale e collettiva. Con uno stile limpido e insieme profondo, Sini accompagna il lettore in un viaggio filosofico che indaga il significato dell’esistenza e del ricordo, mostrando come la scrittura stessa sia un gesto originario del pensiero.

Pubblicato il 14 Ottobre 2025
