Ritorno al Teatro del Popolo di Gallarate: “In viaggio con Priscilla” a sostegno di Auser Insieme Gallarate

Sabato 25 ottobre, la compagnia “Attori per Caso” di Busto Arsizio presenta il musical che ha conquistato il pubblico e i premi teatrali

Generico 06 Oct 2025

Sabato 25 ottobre, alle ore 21, il Teatro del Popolo di Gallarate ospiterà un gradito ritorno: la compagnia “Attori per Caso” di Busto Arsizio porterà in scena il musical “In viaggio con Priscilla”, liberamente tratto dal celebre film e musical Priscilla, la Regina del deserto. Questo spettacolo, interamente cantato dal vivo, promette di essere un’occasione imperdibile per gli amanti del musical e per chi vuole contribuire a una causa importante.

“In viaggio con Priscilla” ha recentemente ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio per miglior spettacolo musicale, miglior attore protagonista e migliori scenografie e costumi ai concorsi teatrali “Sipario 2024/2025” organizzato da GTTEMPO di Carugate e “Sabato al cine-teatro 2024/2025” del gruppo teatrale Kairos APS di Cairate. Diretto da Laura Lombardo, il musical ha riscosso un enorme successo in ogni tappa del suo tour e il 25 ottobre rappresenterà una delle ultime occasioni per vederlo, prima che la compagnia si dedichi alla preparazione di un nuovo spettacolo previsto per l’inizio del prossimo anno.

Oltre all’emozione di assistere a una performance teatrale di alta qualità, la serata avrà anche un valore solidale. L’evento, infatti, è stato organizzato per sostenere le attività di accompagnamento protetto di Auser Insieme Gallarate, un servizio che offre supporto agli anziani e alle persone fragili del territorio. Il sodalizio tra Auser Gallarate e “Attori per Caso” è ormai consolidato e ha permesso di raccogliere fondi destinati a garantire continuità a questi servizi essenziali.

Partecipare a questo spettacolo non è solo un’opportunità per godere di una serata di grande intrattenimento, ma anche un gesto concreto di supporto alla comunità. La compagnia, infatti, continua a fare la sua parte per raccogliere fondi da destinare a progetti che migliorano la vita di chi è più vulnerabile.

Pubblicato il 07 Ottobre 2025
