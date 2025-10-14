Rovellasca celebra il centenario di Giovan Battista Grassi, pioniere degli studi sulla malaria
Una mostra, visite guidate e laboratori per bambini e ragazzi: Rovellasca celebra il centenario di Giovan Battista Grassi, scienziato di fama mondiale e orgoglio locale. Protagonisti gli studenti del Liceo Grassi di Saronno e le scuole di Rovellasca e Rovello Porro
Sabato 18 ottobre si apriranno a Rovellasca le celebrazioni per il centenario della morte di Giovan Battista Grassi, illustre medico, zoologo ed entomologo, ricordato come uno dei protagonisti e dei pionieri della ricerca sulla malaria. Il professor Grassi, nato a Rovellasca il 27 marzo del 1854, morì a Roma il 4 maggio del 1925.
L’evento principale delle celebrazioni sarà l’inaugurazione della mostra sulla vita e gli studi di Grassi, ospitata negli spazi della Biblioteca comunale dal 18 ottobre al 22 novembre. La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione degli alunni del Liceo G.B. Grassi di Saronno, intitolato proprio all’illustre scienziato, e delle classi dell’Istituto comprensivo di Rovellasca e Rovello Porro, in un progetto che unisce divulgazione scientifica e partecipazione delle nuove generazioni.
L’inaugurazione con la lezione del professor Mazzarello
L’inaugurazione si terrà alle 10,30 di sabato 18 ottobre e sarà accompagnata dall’intervento del professor Paolo Mazzarello, ordinario di Storia della Medicina all’Università di Pavia, presidente del Sistema museale di Ateneo e direttore del Museo Kosmos di Storia Naturale.
Il docente offrirà un quadro approfondito sulla vita e le scoperte di Grassi, contestualizzandone l’importanza nel panorama della storia della medicina.
Una mostra, visite guidate e laboratori con gli studenti
Il programma prevede un pomeriggio dedicato soprattutto ai giovani e alle famiglie. Dalle 15 alle 17,30 si potrà partecipare a visite guidate curate dagli studenti del Liceo G.B. Grassi di Saronno, e dalle 15,30, ogni mezz’ora, ci saranno laboratori per bambini e ragazzi, sempre guidati dagli alunni del liceo.
Un modo per rendere la scienza accessibile, con attività didattiche che avvicinano le nuove generazioni alla figura e agli studi di Grassi.
Durante la mostra sarà disponibile anche il volume “Malaria. Il Nobel negato: storia di Battista Grassi”, scritto dal professor Mazzarello, un’occasione in più per conoscere da vicino il percorso umano e scientifico del medico, che con le sue ricerche ha segnato una svolta fondamentale nello studio e nella lotta contro la malaria.
L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Rovellasca con la collaborazione delle scuole del territorio.
Foto di G. Celsoe, Acireale
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.