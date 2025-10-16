Tre giorni di festa a Cardano per i 14 anni del Circolo Quarto Stato
Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo spegne quattordici candeline e lo fa con la tradizionale festa di compleanno lunga tre giorni, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, all’insegna della musica, del buon cibo, della convivialità e di quel senso di appartenenza che da sempre anima questo luogo.
Un traguardo importante per uno spazio che, nel tempo, è diventato punto di riferimento per chi ama la socialità, le proposte indipendenti, una visione della società in tutte le sue espressioni, dallo sport alla musica, ai libri.
Venerdì: si parte con gusto e ritmo
Anticipata dalla serata di giovedì con la testimonianza dalla Sumud Flotilla e dall’appuntamento fisso del “Pranzo in Circolo”, la festa comincia venerdì 17 dalle 18, con degustazioni, birre e cocktail, in attesa della serata Party Night che accenderà il palco con Carla Fucci, OrangeMan e Mambo Fortissimo. Un mix di live e dj set pensato per inaugurare nel migliore dei modi il weekend di compleanno.
Sabato: tra musica e vini naturali
Sabato 18 si riaprono i cancelli nel tardo pomeriggio, ancora una volta con street food e cocktail, ma anche con un momento speciale dedicato ai sapori: in cantina ci sarà Terratrema, con degustazioni e chiacchiere per scoprire vini naturali e produttori indipendenti. Dalle 21.30, il protagonista della serata sarà Andrea Kabo, che porterà sul palco la sua musica rap live.
Domenica: workshop e convivialità
La giornata conclusiva di domenica 19 sarà dedicata alla condivisione e alla creatività, con workshop di boxe popolare, ceramica e pizzica. Un’occasione per sperimentare, imparare e vivere il Circolo anche in modo partecipativo. Dalle 18, ancora street food e cocktail per accompagnare un’ultima serata insieme, nel segno della comunità e della festa.
Un brindisi lungo tre giorni
Durante tutto il weekend del compleanno, il Circolo offrirà menù e birre speciali, oltre al tradizionale brindisi collettivo accompagnato da Tiramisù.
L’ingresso, come sempre, è gratuito: un invito aperto a tutti, soci e curiosi, per riscoprire il valore di un luogo accogliente e familiare.
