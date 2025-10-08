Un aperitivo vista lago per celebrare la storia di Luino e della sua Guardia di Finanza

L’appuntamento è per domenica 12 ottobre, ore 18.00 a Palazzo Verbania. Un viaggio nella storia cittadina e nelle memorie di un’istituzione simbolo del territorio

Un viaggio nella storia cittadina e nelle memorie di un’istituzione simbolo del territorio: domenica 12 ottobre, alle ore 18.00, l’elegante Palazzo Verbania di Luino ospiterà la presentazione del volume “Una casa ‘herma’ itinerante – Storia della caserma della Guardia di Finanza di Luino”, scritto dall’autrice Francesca Boldrini, studiosa ed esperta di storia locale.

Il libro ripercorre le vicende delle diverse sedi che, nel corso degli ultimi due secoli, hanno ospitato la Guardia di Finanza a Luino, fino all’attuale collocazione in Largo Fiamme Gialle d’Italia. Un racconto che intreccia storia militare, vita civile e memoria urbana, restituendo un prezioso affresco della città e del suo rapporto con le istituzioni.

La presentazione si terrà nella sala congressi di Palazzo Verbania, edificio liberty affacciato sul Lago Maggiore, luogo iconico della vita culturale luinese e cornice ideale per accogliere un’opera dedicata proprio all’evoluzione del tessuto urbano e istituzionale della città.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno godere di un aperitivo sulla terrazza panoramica del Palazzo, con vista sul Lago Maggiore — un momento conviviale che unisce cultura e piacere dell’incontro, nello spirito di una domenica all’insegna della storia e della bellezza.

Dettagli evento

Presentazione del libro: “Una casa ‘herma’ itinerante – Storia della caserma della Guardia di

Finanza di Luino”

Autrice: Francesca Boldrini

Domenica 12 ottobre 2025, ore 18.00

Palazzo Verbania, Viale Dante Alighieri 5, 21016 Luino (VA)

Presentazione libro INGRESSO LIBERO

A seguire aperitivo sulla terrazza vista lago (su prenotazione)