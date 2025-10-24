Varese News

Un bel sole autunnale riscalda il weekend nel Varesotto

Per tutto il fine settimana la protezione della barriera alpina ci assicurerà la prevalenza del sole

ottobre 2024

Mentre nel Nord Europa arrivano aria fredda e nuvole portate da un vortice depressionario sul Mare del Nord, le nostre regioni restano al riparo della barriera alpina che ci assicurerà la prevalenza del sole per tutto il fine settimana.

Ecco le previsioni per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 24 ottobre – Giornata soleggiata e limpida, a tratti ventilata sulla pianura e sulle Prealpi. In serata velature di nubi alte.

Sabato 25 ottobre – Soleggiato, con nuvole a ridosso delle Alpi di confine con qualche fiocco di neve fino 1700 m. Altrove solo qualche velatura di nubi alte nel pomeriggio. Asciutto.

Domenica 26 ottobre – Soleggiato. Nuvole addossate da Nord alle Alpi di confine e qualche passaggio di nubi medio-alte sulla fascia padana. Asciutto. Ventilato da Nord sulle Prealpi dal pomeriggio. Temperature stazionarie.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
