Un metro e 95 per 60 kg: siluro record pescato nel Lago di Varese

Un colosso da un metro e 95 per 60 chili è stato pescato questa mattina nelle acque del Lago di Varese, nella zona della Schiranna, precisamente alla tirlindana (sistema di pesca a traina lacustre, in cui una serie di ami con esche, spesso artificiali che simulano piccoli pesci, vengono rilasciati in acqua mentre la barca si muove). L’autore della cattura è Corrado Ciotti, pescatore esperto di Morosolo: stava pescando lucci quando ha agganciato l’enorme siluro. Ha faticato oltre mezz’ora per portare a riva il gigantesco esemplare.

Pericolo siluro: una specie invasiva

Il pesce siluro (nome scientifico Silurus glanis) non rappresenta un pericolo per l’uomo, ma è considerato un predatore vorace e dannoso per l’ecosistema. Originario dell’Europa orientale, si è ormai diffuso anche nei laghi del Nord Italia, tra cui quello di Varese.

Mangia di tutto: pesci autoctoni, folaghe, piccoli uccelli e perfino mammiferi, alterando in modo profondo la catena alimentare e contribuendo alla scomparsa di specie come trota, alborella e persico reale. Inoltre, grazie alla sua alta capacità riproduttiva, si sta diffondendo rapidamente.

Le azioni di contenimento

La Provincia di Varese, in collaborazione con enti scientifici e ambientalisti, ha avviato programmi di contenimento per limitare la diffusione della specie. Tra i metodi utilizzati vi è anche l’elettropesca, una tecnica selettiva che consente di catturare i siluri senza danneggiare le altre specie.

In alcune zone, ai pescatori è richiesto di non rilasciare i siluri pescati, ma di rimuoverli permanentemente per tutelare l’ambiente.