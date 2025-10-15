Un metro e 95 per 60 kg: siluro record pescato nel Lago di Varese
Pescato alla Schiranna da Corrado Ciotti, pescatore di Morosolo: ci ha messo più di mezz’ora a tirarlo fuori dall'acqua. Il siluro resta un pericolo per l’ecosistema del lago
Un colosso da un metro e 95 per 60 chili è stato pescato questa mattina nelle acque del Lago di Varese, nella zona della Schiranna, precisamente alla tirlindana (sistema di pesca a traina lacustre, in cui una serie di ami con esche, spesso artificiali che simulano piccoli pesci, vengono rilasciati in acqua mentre la barca si muove). L’autore della cattura è Corrado Ciotti, pescatore esperto di Morosolo: stava pescando lucci quando ha agganciato l’enorme siluro. Ha faticato oltre mezz’ora per portare a riva il gigantesco esemplare.
Pericolo siluro: una specie invasiva
Il pesce siluro (nome scientifico Silurus glanis) non rappresenta un pericolo per l’uomo, ma è considerato un predatore vorace e dannoso per l’ecosistema. Originario dell’Europa orientale, si è ormai diffuso anche nei laghi del Nord Italia, tra cui quello di Varese.
Mangia di tutto: pesci autoctoni, folaghe, piccoli uccelli e perfino mammiferi, alterando in modo profondo la catena alimentare e contribuendo alla scomparsa di specie come trota, alborella e persico reale. Inoltre, grazie alla sua alta capacità riproduttiva, si sta diffondendo rapidamente.
Le azioni di contenimento
La Provincia di Varese, in collaborazione con enti scientifici e ambientalisti, ha avviato programmi di contenimento per limitare la diffusione della specie. Tra i metodi utilizzati vi è anche l’elettropesca, una tecnica selettiva che consente di catturare i siluri senza danneggiare le altre specie.
In alcune zone, ai pescatori è richiesto di non rilasciare i siluri pescati, ma di rimuoverli permanentemente per tutelare l’ambiente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.