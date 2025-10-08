Varese Corsi, autunno da record: già 3000 iscritti, il doppio rispetto allo scorso anno

«Cresce il numero delle proposte di Varese Corsi e cresce il numero degli utenti, mi sembra sia una conferma della buona qualità del servizio comunale e della professionalità del nuovo gestore, che ha saputo intercettare i bisogni più diversi di cittadine e cittadini di ogni età», queste le parole dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia.

Più di 135 insegnanti, 3mila iscritti, più di 400 corsi e un totale di 7mila ore di formazione: la stagione autunnale di Varese Corsi è ripartita con un incremento del 50% rispetto allo scorso anno.

Numeri importanti che fanno di Varese Corsi un punto di riferimento per il tempo libero per i cittadini, non solo del capoluogo, ma di tutta la provincia. Infatti, ben il 45% degli iscritti proviene da fuori il capoluogo, scegliendo Varese come destinazione per partecipare alle attività formative.

«Se il numero di iscritti cresce a vista d’occhio è perché l’esperienza vissuta dai moltissimi iscritti nei corsi è fortemente positiva. Le persone imparano, ma soprattutto si divertono e passano dei bellissimi momenti insieme. E ciò è determinato soprattutto dalla preparazione degli insegnanti che sono guida e collante di queste esperienze formative», dichiara il sindaco Davide Galimberti.

A crescere però non sono solo i numeri dei partecipanti, ma anche la varietà delle proposte all’interno del catalogo. Per l’autunno 2025 infatti sono stati presentati più di 400 corsi suddivisi nelle varie sedi – tra cui ventuno laboratori nell’hub culturale di Materia Spazio Libero.

Tra le proposte più amate non mancano i corsi di movimento e benessere, come Pilates, Yoga e Nordic Walking. Grande successo anche per i laboratori creativi: i corsi di Ceramica registrano regolarmente il tutto esaurito, così come quelli di maglia e cucito. E i buongustai non sono stati delusi: il corso Risotti Perfetti con lo chef Marco Dossi, è già stato riassortito per la terza volta con una nuova data, confermandosi un vero must dell’autunno.

Dalla prossima settimana tanti altri corsi dedicati alla mente come Decluttering Mentale, fino alla Paella o il sushi, passando dal corso di medicina tradizionale cinese, che permette di esplorare l’armoniosa interazione tra Yin e Yang. Gli amanti del ritmo e della musica avranno l’opportunità di mettersi alla prova con Canto per stonati, oppure di muovere i primi passi con Tango Argentino (principianti assoluti), per vivere il fascino di questa danza intensa ed emozionante.

Per maggiori informazioni sulle nuove proposte e per iscriversi è possibile recarsi direttamente in segreteria Varese Corsi, in piazza Motta 4, oppure comodamente online sul sito ufficiale.