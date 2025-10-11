Violento scontro tra due auto al confine tra Cocquio e Gemonio

Incidente stradale, poco prima della mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, tra due vetture al confine tra Cocquio Trevisago e Gemonio a pochi metri dalla rotatoria che immette sulla strada verso Azzio/Orino e al ponte delle Ferrovie Nord.

Galleria fotografica Incidente stradale tra due auto al confine tra Gemonio e Cocquio Trevisago 4 di 8

Le auto (una Range Rover e una Volvo) si sono scontrate violentemente al centro della sede stradale – l’impatto è avvenuto all’altezza dell’anteriore sinistro – mentre viaggiavano in direzioni opposte, per completare poi la carambola a diversi metri l’una dall’altra.

Fortunatamente le persone a bordo dei due mezzi (una giovane donna e un padre con due figli adolescenti) non hanno riportato ferite gravi. Sono stati tutti soccorsi dai diversi mezzi del 118 giunti sul posto dello scontro: tre ambulanze e una automedica. Con i sanitari anche i Vigili del Fuoco provenienti da Varese che si sono occupati di mettere in sicurezza le vetture.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo anche perché una delle auto (la Range Rover) ha occupato trasversalmente la sede stradale dopo essere andata in testacoda salendo anche sulla morena che costeggia la statale.