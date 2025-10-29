Varese News

Vittima di un incidente sul lavoro a Caravate nel 2023, è morto dopo due anni di coma Mounir Dhayba

Mounir Dhayba viveva a Caravate. Al momento dell’incidente aveva 43 anni. Oggi ne aveva 46. Lascia la moglie e tre figli: due maggiorenni e una figlia minorenne

Generico 27 Oct 2025

È morto oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, all’età di 46 anni, Mounir Dhayba, l’operaio rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel maggio del 2023 in una cava della Colacem di Caravate. Da allora si trovava in stato vegetativo.

L’infortunio era avvenuto durante alcune operazioni di routine nella cava da cui vengono estratti i materiali per lo stabilimento. Un sasso lo aveva colpito alla testa, rompendo il casco protettivo e causandogli una grave ferita. Immediati i soccorsi: l’uomo era stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso e in condizioni critiche e in pericolo di vita.

Due anni in stato vegetativo e una famiglia distrutta

Dopo l’incidente, Dhayba non si è mai più ripreso. Dal trauma era scaturito un coma vegetativo permanente. Negli ultimi mesi era ricoverato presso il Nucleo Stati Vegetativi della Fondazione Molina di Varese, dove è deceduto questa mattina.

Mounir Dhayba viveva a Caravate. Al momento dell’incidente aveva 43 anni. Oggi ne aveva 46. Lascia la moglie e tre figli: due maggiorenni e una figlia minorenne.

Tomaso Bassani
tomaso.bassani@varesenews.it

Pubblicato il 29 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

