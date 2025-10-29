Vittima di un incidente sul lavoro a Caravate nel 2023, è morto dopo due anni di coma Mounir Dhayba
Mounir Dhayba viveva a Caravate. Al momento dell’incidente aveva 43 anni. Oggi ne aveva 46. Lascia la moglie e tre figli: due maggiorenni e una figlia minorenne
È morto oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, all’età di 46 anni, Mounir Dhayba, l’operaio rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel maggio del 2023 in una cava della Colacem di Caravate. Da allora si trovava in stato vegetativo.
L’infortunio era avvenuto durante alcune operazioni di routine nella cava da cui vengono estratti i materiali per lo stabilimento. Un sasso lo aveva colpito alla testa, rompendo il casco protettivo e causandogli una grave ferita. Immediati i soccorsi: l’uomo era stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso e in condizioni critiche e in pericolo di vita.
Due anni in stato vegetativo e una famiglia distrutta
Dopo l’incidente, Dhayba non si è mai più ripreso. Dal trauma era scaturito un coma vegetativo permanente. Negli ultimi mesi era ricoverato presso il Nucleo Stati Vegetativi della Fondazione Molina di Varese, dove è deceduto questa mattina.
