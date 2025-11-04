313 nuovi punti luce a Luvinate

Continua il progetto di rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica a Luvinate, grazie al finanziamento straordinario di oltre 200.000€ ottenuto dal Comune di Luvinate da Regione Lombardia.

LA SITUAZIONE – Negli scorsi mesi è stato completato il primo lotto di interventi che ha riguardato 163 punti luce nelle seguenti vie: Mazzorin, Mazzini, Marconi, M. Rossi, Dante, Castello, Bertini, Rancio, Matteotti, Scirello, Vittorio Veneto.

I PROSSIMI PASSI – Nei giorni scorsi ha presso avvio il secondo piano di intervento nelle vie Bertini, Bosisio, Postale Vecchia, Verdi, S. Vito, Panera, Mazzorin, Al Poggio, Piazza Cacciatori delle Alpi, Tevedino, via Consorziale del Tee, via Padre U. Bianchi, Cavour, Statale, Campo dei Fiori, e piazzale della Chiesa parrocchiale per 150 interventi.

LUCE ADATTIVE E TELECAMERE PER LA SICUREZZA – All’interno del programma, al termine degli interventi, verranno inoltre installate due nuove telecamere, una in via Bertini ed una sulla Statale, da Luvinate verso Barasso. In questo modo saranno 16 le telecamere attive in paese e coordinate dalla Polizia Locale unificata di Comerio Gavirate e Luvinate. Infine verranno installate lungo la Statale nei punti di maggior passaggio dei sistemi di “luce adattiva”, che moduleranno l’intensità della luce in base al passaggio auto e pedonale, per garantire più sicurezza.

INTERVENTI STRUTTURALI PIU’ IMPORTANTI – «E’ uno degli interventi strutturali più importanti avviati in questo mandato: si interviene su un sistema divenuto ormai obsoleto e non più adeguato in termini tecnologici ai prodotti oggi in commercio; oggi era diventato complesso e anche molto costoso reperire le sostituzioni degli impianti presenti che avevano decenni di vita. E’ stato necessario tempo e per questo ringraziamo i cittadini per la continua collaborazione e il nostro Ufficio Tecnico per le attività di coordinamento del progetto».