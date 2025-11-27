A Besnate nasce il nuovo circolo di Fratelli d’Italia ed è dedicato a Giuseppe Martignoni

A Besnate è nato il nuovo circolo di Fratelli d’Italia intitolato a Giuseppe Martignoni, figura storica della destra varesotta scomparso lo scorso anno all’età di 64 anni.

“È un giusto riconoscimento alla memoria di un militante perenne che ha incarnato quei valori di lealtà e coraggio che non gli sono mai mancati, in ogni occasione, in ogni battaglia – ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso -. Intitolare questo circolo a Beppe Martignoni è un atto di riconoscenza e di memoria verso chi ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella provincia di Varese. Significa affermare la continuità di un impegno politico che non si è mai interrotto. Ringrazio i promotori Ludovico Crescenzo, Ettore Giuliano, Monica Gabriella Mattiello e Alfredo Goglia”.