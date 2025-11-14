Varese News

A Luvinate una serata dedicata alle manovre salvavita con la Croce Rossa

La Scuola Materna apre le porte a famiglie ed educatori per promuovere la cultura del primo soccorso

disostruzione pediatrica

Prevenzione e sicurezza al centro della serata informativa promossa dalla Scuola Materna di Luvinate in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. Venerdì 14 novembre alle ore 20.30, presso i locali della scuola di via San Vito 5, si terrà un incontro rivolto a genitori, nonni, educatori e a tutte le figure che si prendono quotidianamente cura dei più piccoli.

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà condotto da istruttori volontari della Croce Rossa e verterà sulle manovre salvavita pediatriche, con particolare attenzione alla disostruzione delle vie aeree nei bambini. Un momento importante di educazione sanitaria, che mira a sensibilizzare e fornire strumenti concreti per affrontare eventuali situazioni di emergenza in ambito familiare o scolastico.

«Anche con questo progetto – sottolinea il presidente della Scuola Materna di Luvinate – vogliamo rafforzare il nostro ruolo come punto di riferimento per la comunità, non solo durante le attività didattiche quotidiane, ma anche attraverso iniziative che promuovono consapevolezza e legami tra scuola, famiglie ed educatori. La sfida dell’educare si affronta insieme e abbraccia tutte le dimensioni della vita dei nostri bambini».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di formazione e prevenzione promosso dalla Croce Rossa Italiana, che da anni organizza corsi e incontri in tutto il territorio per diffondere la cultura del primo soccorso.

Pubblicato il 14 Novembre 2025
