Addio a Giorgio Robustelli, custode delle ceramiche Ibis di Cunardo

Il piatto firmato da Piero Chiara, le testimonianze artistiche di Renato Guttuso o Lucio Fontana, l’artista divenuto famoso per i suoi “tagli“. Segni del passaggio della grande cultura del Novecento che facevano venire gli occhi lucidi a Giorgio Robustelli, classe 1943, quando li mostrava ai visitatori del suo regno, le Ceramiche Ibis di Cunardo che da oggi non hanno più il loro custode, mancato nella giornata di giovedì.

Robustelli era l’ultimo interprete di un’arte che aveva a che fare con artigianato ed estro e a testimonianza di questo mostrava con orgoglio le vecchie fornaci seicentesche ancora oggi in piedi, nel retro dell’aterlier nel cuore del verde di Cunardo e della Valganna che apriva ultimamente solo di tanto in tanto.

E oltre alle Fornaci, tutt’intorno Robustelli aveva dato vita ad un museo all’aperto con decine di opere scultoree arrivate da mezzo mondo. Giorgio ha saputo con enorme passione raccogliere il testimone dei genitori Paolo Robustelli e Tullia Bossi che negli anni Cinquanta diede vita ad un opificio di cultura manifesto di una provincia che crea.

Solo poche settimane fa è stata inaugurata una mostra al Chiostro di Voltorre per ricordare i 75 anni della Ceramica, presentata anche nel corso di una serata a Materia.

«Questo è un luogo magico. Arrivava spesso anche Hermann Hesse, ricordo le brevi passeggiate nel verde profondo di questi boschi. Sosteneva di percepire lo stesso magnetismo che avvertiva sul “Monte Verità”, sopra Ascona», raccontava qualche anno fa Robustelli con grande orgoglio quando gli venivano in mente le decine di episodi e aneddoti che si respiravano nella sua casa-lavoro.