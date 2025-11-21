Arcigay presenta il Monitoraggio Rainbow interprovinciale: Varese avanti, Como cresce dal basso
Il monitoraggio fa parte di un progetto europeo per fotografare l’impegno istituzionale (e le sue mancanze) nei settori chiave della salute, dell’educazione e delle pari opportunità
Una fotografia a luci ed ombre sullo stato dei diritti LGBTQIA+ nei territori di Como e Varese. È quanto emerge dal primo “Monitoraggio Rainbow – Report interprovinciale sullo stato dei diritti e delle politiche per le persone LGBTQIA+ nelle province di Como e Varese”, presentato oggi da Arcigay di Como e Varese. Il documento è frutto del progetto europeo LOAD – Lobby e Advocacy per i valori europei e i diritti LGBTQIA+, co-finanziato dall’Unione Europea.
Varese più strutturata, Como spinta dal basso
Nel dettaglio, la provincia di Varese si distingue come tra le più attive in Lombardia: è infatti la prima ad aver aderito alla Rete RE.A.DY, il network nazionale delle amministrazioni pubbliche contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Alcuni Comuni – Varese, Saronno, Luino e Caronno Pertusella – hanno attivato collaborazioni concrete con le realtà associative e sostenuto eventi come il Varese Pride e il Centro antidiscriminazione “Centro Arcobaleno”, che nel biennio 2024-2025 ha gestito oltre 400 contatti.
Non mancano però segnali contraddittori: ad esempio la Provincia di Varese non ha concesso il patrocinio al Pride, e realtà locali come Busto Arsizio e Gallarate si sono espresse con posizioni apertamente ostili.
Situazione più frammentata invece in provincia di Como, dove nessun Comune ha ancora aderito alla rete RE.A.DY. Tuttavia, la società civile si è mobilitata con forza, organizzando il Como Pride, manifestazione che ha segnato un momento storico per la visibilità LGBTQIA+ sul territorio, pur senza alcun patrocinio istituzionale. Anche nelle scuole superiori comasche iniziano a emergere cambiamenti, come l’introduzione della Carriera Alias su iniziativa degli studenti.
Sanità e scuola: mancano strutture e protocolli
Il report sottolinea grandi lacune in sanità e istruzione, due settori chiave per l’inclusione. Ats Insubria, che opera su entrambe le province, non dispone di servizi dedicati alla salute LGBTQIA+, mentre le iniziative per la Giornata contro l’omo-bi-transfobia (17 maggio) e la Carriera Alias nelle scuole restano episodiche e affidate alla buona volontà dei singoli.
Dalle parole ai fatti: servono politiche strutturali
Secondo i curatori del Monitoraggio Rainbow, la vera sfida è trasformare i gesti simbolici in politiche strutturali, integrando l’inclusione nelle attività quotidiane delle amministrazioni locali. Il report si conclude con raccomandazioni operative rivolte a Comuni, Province, Uffici scolastici e Ats, con l’obiettivo di costruire territori più giusti e capaci di garantire pari diritti a tutte le persone.
Il documento è una delle azioni del progetto THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, sostenuto da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento, con il contributo dell’Unione Europea. THE CARE coinvolge oltre 70 organizzazioni in tutta Italia, impegnate a rafforzare i diritti e i valori dell’Unione Europea attraverso il lavoro nei territori.
Il report può essere scaricato e consultato anche online a questo link
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.