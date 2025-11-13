Arsago Seprio ospita “Com’eri vestita?”, una mostra per rompere il silenzio sulla violenza.

Dal 22 al 30 novembre 2025 la Sala Concordia del Centro Culturale Concordia di Arsago Seprio ospiterà l’installazione artistica “Com’eri vestita?”, curata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua di Milano in collaborazione con D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.

La mostra, già allestita in numerose città italiane, affronta uno dei pregiudizi più radicati nella cultura comune: la convinzione che l’abbigliamento possa in qualche modo essere causa o giustificazione della violenza sessuale.

Attraverso l’esposizione di abiti realmente indossati da donne che hanno subito violenza e dei racconti che li accompagnano, l’iniziativa invita il pubblico a riflettere sul peso degli stereotipi e sulla necessità di un cambiamento culturale profondo.

L’inaugurazione è prevista per sabato 22 novembre alle ore 17.00 – Sala Concordia, via Concordia Arsago Seprio.

L’esposizione sarà visitabile fino al 30 novembre con i seguenti orari:

• Domenica 23 novembre: 10.00–12.00 / 16.30–18.30

• Giovedì 27 novembre: 10.00–12.00

• Sabato 29 e domenica 30 novembre: 10.00–12.00 / 16.30–18.30

L’iniziativa è promossa dal Comune di Arsago Seprio con la partecipazione di E.VA ODV e del Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua.

L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto e consapevolezza in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordando che la violenza non è mai una questione di vestiti.