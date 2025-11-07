Autista aggredito su un autobus scolastico a Travedona Monate: frattura al naso per un 51enne di Autolinee Varesine
Il conducente insultato e picchiato da un giovane passeggero: denunciato un diciottenne di Travedona per lesioni e interruzione di pubblico servizio. Un problema ad una porta il pretesto per far sfociare un'aggressione verbale in violenza
Un banale guasto alla porta dell’autobus si è trasformato in una violenta aggressione ai danni di un autista di Autolinee Varesine, colpito con ripetuti pugni fino a riportare la frattura del setto nasale. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 6 novembre su una corsa scolastica in partenza dalle scuole superiori di Gavirate e diretta a Osmate, lungo la linea extraurbana V121.
L’aggressore è un ragazzo italiano neomaggiorenne, residente a Travedona-Monate, che – dopo essere stato identificato grazie alle indagini dei Carabinieri e all’analisi delle convalide dei biglietti – è stato denunciato per lesioni personali a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.
I fatti hanno avuto inizio nel piazzale delle scuole di Gavirate, dove l’autista, al telefono con l’officina, stava cercando di risolvere un malfunzionamento della porta posteriore del mezzo. A quel punto, il giovane lo avrebbe insultato (“sto coglione non apre la porta, non ci vuole fare salire”) e minacciato di “spaccargli la faccia” e di “andarlo a prendere con gli amici”.
La situazione è degenerata poco dopo, durante la corsa. Giunto alla fermata di Travedona, in via Matteotti, il ragazzo è salito vicino al conducente e lo ha colpito con una sberla e diversi pugni al volto, mentre due complici lo trattenevano per impedirgli di difendersi.
Alcuni passeggeri e i gestori di un locale vicino sono intervenuti per aiutare il conducente, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cittiglio. I medici gli hanno diagnosticato una frattura del naso, una ferita lacero-contusa al labbro e una frattura a un metacarpo della mano destra, con una prognosi di 30 giorni.
L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di identificare rapidamente i responsabili e di avviare le procedure di denuncia.
In una nota, Autolinee Varesine ha espresso “la più assoluta vicinanza al proprio stimato collaboratore, vittima di un episodio vergognoso e gravissimo”, annunciando l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale, “con l’auspicio che l’autore dell’aggressione paghi fino in fondo le conseguenze delle proprie azioni”.
Non è purtroppo la prima volta che un autista viene aggredito durante la proprie attività lavorativa: un problema che solleva nuovamente il tema della sicurezza dei trasporti parimenti a quella sui posti di lavoro.
