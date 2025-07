Interviene per sedare un litigio, autista di pullman aggredito a Luino

Un autista delle Autolinee Varesine è finito in pronto soccorso questa mattina, martedì, a Luino, per essere intervenuto fuori dall’autobus con l’obiettivo di separare due giovani che si stavano picchiando.

Da quanto risulta, uno dei due ragazzi visibilmente alterato forse dall’assunzione di qualche sostanza ha cominciato a litigare con un altro ragazzino più giovane, il quale lo accusava di avergli sottratto un monopattino la sera prima. I due hanno cominciato a picchiarsi a quel punto l’autista vista la scena è intervenuto ma è stato aggredito e durante la colluttazione gli è stata morsa una mano.

L’uomo è dovuto ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso a Luino. Autolinee Varesine sta valutando di sporgere denunce per interruzione di pubblico servizio e lo stesso ferito probabilmente agirà per le lesioni personali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Luino.

Il fatto ha riguardato il conducente della linea V 110 Luino – Varese: la corsa è partita in ritardo perché necessario trovare un altro autista