Auto contro moto a Marchirolo, ferito un 14enne

Scontro tra un’auto e una moto a Marchirolo nella notte di venerdì 31 ottobre. Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzino di 14 anni. I soccorsi sono ancora al lavoro e non si conoscono le condizioni del giovane.

L’incidente si è verificato, poco prima delle 23:00 lungo la Statale 233. I soccorritori si sono precipitati sul luogo dell’impatto con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. Per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza e fare i rilievi dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Luino.

Il secondo incidente sulla stessa strada in poche ore

Alcune ore prima (alle 19:00) sempre sulla Statale 233 ma nel territorio di Valganna, si era verificato un altro sinistro, questa volta tra due automobili. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 59 anni, trasportata in codice giallo (quindi non in immediato pericolo di vita) all’Ospedale di Circolo di Varese. L’articolo