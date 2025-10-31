Auto contro moto a Marchirolo, ferito un 14enne
Sulla stessa strada, nel territorio di Valganna, si era verificato un altro incidente appena alcune ore prima
Scontro tra un’auto e una moto a Marchirolo nella notte di venerdì 31 ottobre. Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzino di 14 anni. I soccorsi sono ancora al lavoro e non si conoscono le condizioni del giovane.
L’incidente si è verificato, poco prima delle 23:00 lungo la Statale 233. I soccorritori si sono precipitati sul luogo dell’impatto con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. Per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza e fare i rilievi dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Luino.
Il secondo incidente sulla stessa strada in poche ore
Alcune ore prima (alle 19:00) sempre sulla Statale 233 ma nel territorio di Valganna, si era verificato un altro sinistro, questa volta tra due automobili. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 59 anni, trasportata in codice giallo (quindi non in immediato pericolo di vita) all’Ospedale di Circolo di Varese. L’articolo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.