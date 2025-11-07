Auto si ribalta a Cardano al Campo, donna di 73 anni estratta dall’abitacolo
L'incidente intorno alle 22:10 di venerdì 7 novembre. Sul posto vigili del fuoco, soccorso sanitario e carabinieri
Momenti di paura la sera di venerdì 7 novembre su via Gramsci a Cardano al Campo quando intorno alle 22:10 un’auto si è ribaltata rimanendo in equilibrio su un fianco.
Galleria fotografica
A bordo si trovava una donna di 73 anni. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza il veicolo e a liberare l’anziana dall’abitacolo dell’auto. La conducente è stata quindi affidata alle cure dei soccorritori, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. In base alle prime informazioni disponibili, la donna non sembra aver riportato ferite gravi.
Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo dell’automobile, per poi urtare un furgone parcheggiato e finire col veicolo in bilico in mezzo alla strada. Per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.