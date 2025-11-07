Varese News

Gallarate/Malpensa

Auto si ribalta a Cardano al Campo, donna di 73 anni estratta dall’abitacolo

L'incidente intorno alle 22:10 di venerdì 7 novembre. Sul posto vigili del fuoco, soccorso sanitario e carabinieri

Auto si ribalta a Cardano al Campo, donna di 73 anni estratta dall'abitacolo

Momenti di paura la sera di venerdì 7 novembre su via Gramsci a Cardano al Campo quando intorno alle 22:10 un’auto si è ribaltata rimanendo in equilibrio su un fianco.

A bordo si trovava una donna di 73 anni. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza il veicolo e a liberare l’anziana dall’abitacolo dell’auto. La conducente è stata quindi affidata alle cure dei soccorritori, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. In base alle prime informazioni disponibili, la donna non sembra aver riportato ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo dell’automobile, per poi urtare un furgone parcheggiato e finire col veicolo in bilico in mezzo alla strada. Per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate.

Pubblicato il 07 Novembre 2025
