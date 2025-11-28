Best Practices Socio-Sanitarie in Regione Lombardia: un evento promosso da LIUC Business School
L’appuntamento è mercoledì 3 dicembre a partire dalle ore 10.00 presso l’Aula Bussolati dell’Università LIUC
ASST lombarde al centro di una giornata promossa da LIUC Business School e in particolare dal suo Osservatorio sulle Performance Organizzative Sanitarie e Socio-Sanitarie – PERFORMA: l’appuntamento è mercoledì 3 dicembre a partire dalle ore 10.00 presso l’Aula Bussolati dell’Università LIUC.
Saranno presentati i progetti ideati dalle Direzioni Socio-Sanitarie delle ASST lombarde e candidati attraverso la Call4 “Best Practices Socio-Sanitarie in Regione Lombardia: misurare per innovare”, promossa da LIUC Business School.
“Si tratta – spiega Emanuele Porazzi, Direttore dell’Osservatorio PERFORMA – di progetti già realizzati e testati dalle ASST – che hanno dunque risultati misurabili in termini di impatto economico, organizzativo, sociale/etico, di efficacia/sicurezza o di sostenibilità ambientale – ma anche di iniziative progettate nel dettaglio e in fase di implementazione. Alla luce dell’analisi svolta, saranno premiate le progettualità che si sono distinte per innovatività, impatto per il paziente, sostenibilità e potenziale di diffusione in altri contesti regionali e nazionali”.
L’evento sarà introdotto da Mario Melazzini, Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia.
Best practices socio-sanitarie in regione lombardia: misurare per innovare
3 Dicembre 2025
Aula Bussolati
9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
10.00 Saluti istituzionali
Mario Melazzini, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia
Massimiliano Serati, Dean, LIUC Business School
10.20 Razionale dell’iniziativa: Call 4 “Best Practices Socio-Sanitarie in Regione Lombardia: misurare per innovare“
Emanuele Porazzi, Elisabetta Garagiola e Federica Asperti, Osservatorio PERFORMA
Prima sessione
10.30 Prevenzione e promozione della salute
Presentazioni orali – Migliori progettualità sul tema
Tutti in TRAP – Try Replacing Addiction with Prevention & Servizio di psicologia delle cure primarie e psicologo Casa di Comunità, Lidia Manenti e Maria Angela Abrami, ASST Spedali Civili di Brescia
L’arte di prendersi cura di sé, Alessia Sempreboni, ASST Mantova
Equipe specializzata per le Dipendenze (ESOD), Ilaria Zunino, ASST PAVIA
Poster Presentation
Settimana della Prevenzione e Promozione della Salute 2.0: per costruire insieme il futuro della salute in Valle Camonica, Giuseppe Toninelli, ASST Valcamonica
Dall’emergenza COVID alla psicologia di comunità, attraverso il fondo benessere: l’esperienza presso l’S.S.D. di Psicologia Clinica – DSMD ASST di Lodi, Ivana Cacciatori, ASST Lodi
Tavola Rotonda: “Strategie vincenti per la promozione della salute”
Partecipano: Luca Maffei (ASST Valcamonica), Barbara Mangiacavalli (ASST Nord MI), Giorgio Scivoletto (ASST Cremona)
Moderano: Emanuele Porazzi (LIUC) e Giulio Carcano (Università degli Studi dell’Insubria)
11.25 Il paziente al centro
Presentazioni orali – Migliori progettualità sul tema
Progetto DAMA nell’ambito della ASST Rhodense, Paolo Chiapponi, ASST Rhodense
Centro Famiglia Parkinson e Parkinsonismi, Rossana Giove e Giulia Garavaglia, ASST Pini CTO
Poster Presentation
Dalla rete alle reti: Monte Isola laboratorio del futuro, Andrea Ghedi, ASST Franciacorta
Tavola Rotonda: “Empowerment del paziente e innovazione nei percorsi di cura”
Partecipano: John Tremamondo (ASST Valle Olona), Pietro Tronconi (ASST Bergamo Ovest), Antonino Zagari (ASST Brianza)
Moderano: Emanuele Porazzi (LIUC) e Giulio Carcano (Università degli Studi dell’Insubria)
12.05 Dal pronto soccorso al territorio: percorsi integrati e innovativi
Presentazioni orali – Migliori progettualità sul tema
Team di Risposta Rapida Domiciliare (TRRD) e OBI virtuale: sicurezza ed efficacia nella gestione domiciliare di pazienti fragili dimessi da Pronto Soccorso, Francesca Cortellaro, ASST Sette Laghi
L’assistente sociale in PS, Simona Godio e Barbara Pinna, ASST Nord MI
Poster Presentation
Integrazione ospedale/territorio: la presa in carico nei Distretti di anziani critici dimessi dal Pronto Soccorso, Angelamaria Sibilano, ASST Ovest MI
Tavola Rotonda: “Dall’emergenza alla continuità: nuovi modelli di gestione del paziente”
Partecipano: Samuel Dal Gesso (ASST Melegnano Martesana), Giancarlo Iannello (ASST Pavia), Roberta Trapletti (ASST Valtellina e Alto Lario)
Moderano: Emanuele Porazzi (LIUC) e Giulio Carcano (Università degli Studi dell’Insubria)
12.45 L’integrazione dei flussi informativi sanitari e sociosanitari per la rilevazione del bisogno assistenziale
Salvatore Gioia, Direttore Generale ATS Insubria
Marta Papagni, Responsabile Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
12.55 Premiazione Progettualità in divenire
13.15 Light lunch, networking e consultazione poster
Seconda sessione
14.15 Trasformare le idee in azioni: innovazione che raggiunge il territorio
Presentazioni orali – Migliori progettualità sul tema
Presa in carico dei pazienti con BPCO per programma di Allenamento allo sforzo, Pamela Frigerio, ASST GOM Niguarda
Nuovo modello della Continuità Assistenziale: la Centrale UNICA di ASST Brianza & AMT –
Ambulatorio Medico Temporaneo: la soluzione di ASST Brianza alla carenza di medici di medicina generale nel territorio di Monza Brianza, Amr Hussein e Vincenzo Panebianco, ASST Brianza
Nascere in montagna: il progetto “Percorso Terre Alte” nelle valli bergamasche, Serena Paris, ASST
Bergamo Est
Poster Presentation
Integrazione ospedale-territorio: presa in carico dei pazienti anziani fragili e cronici, Andrea Maresca, ASST Lariana
Attivazione dell’Unità di Continuità Assistenziale (UCA) in ASST Papa Giovanni XXIII, Simonetta Cesa, ASST Papa Giovanni XXIII
Tavola Rotonda: “Salute e innovazione sul territorio: strategie integrate per il futuro”
Partecipano: Giuseppe Calicchio (ASST Sette Laghi), Emiliano Gaffuri (ASST Rhodense), Dario
Laquintana (ASST Santi Paolo e Carlo)
Moderano: Emanuele Porazzi (LIUC) e Giulio Carcano (Università degli Studi dell’Insubria)
15.05 Le nuove frontiere della telemedicina
Presentazioni orali – Migliori progettualità sul tema
GDM@Home – Gestione Telemonitorata del Diabete Gestazionale, Giancarla Meregalli, ASST Bergamo Ovest
Poster Presentation
Cure connesse: vicini anche a distanza, Roberto Scaramellini e Paolo Pozzi, ASST Valtellina e Alto Lario
Tavola Rotonda: “Telemedicina e integrazione dei servizi: sfide e opportunità”
Partecipano: Angela Bellani (ASST Mantova), Enrico Frisone (ASST Fatebenefratelli Sacco)
Moderano: Emanuele Porazzi (LIUC) e Giulio Carcano (Università degli Studi dell’Insubria)
15.35 RSA e rete territoriale: verso un modello coordinato di presa in carico
Presentazioni orali – Migliori progettualità sul tema
Accordo Locale per un modello di valutazione dei cittadini anziani in condizioni di cronicità e di fragilità ai fini dell’accesso alla Valutazione Multi Dimensionale per l’inserimento nella lista d’attesa RSA, Carolina Maffezzoni e Davide Vighi, ASST Crema
Poster Presentation
Integrazione tra Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)/Residenza Sanitaria Disabili (RSD) e ASST: agende condivise per una gestione assistenziale coordinata, Marianna Luciana Ferrara, ASST Santi Paolo e Carlo
Tavola Rotonda: “Anziani fragili e continuità assistenziale: un focus sui modelli organizzativi”
Partecipano: Maurizio Morlotti (ASST Lariana), Laura Zoppini (ASST GOM Niguarda), Gianluca Peschi (ASST Lecco)
Modera: Emanuele Porazzi (LIUC) e Roberto Pigni (Coordinatore Osservatorio RSA, LIUC BS)
16.00 Conclusioni e Take home message
Emanuele Porazzi, Osservatorio PERFORMA, LIUC Business School
