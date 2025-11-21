Varese News

Brinzio contro la violenza sulle donne

Martedì 25 novembre alle ore 19:00 in Piazza Galvaligi. Un momento di condivisione e consapevolezza

Incontri

25 Novembre 2025

La Biblioteca comunale di Brinzio celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, martedì 25 novembre alle ore 19:00 in Piazza Galvaligi.

Un momento di condivisione e consapevolezza. Uniamoci per dire NO a ogni forma di violenza, da quella fisica a quella psicologica, da quella domestica a quella pubblica.

Portiamo con noi un oggetto rosso e un biglietto con scritto un grande NO e un pensiero personale contro la violenza.
In piazza decoreremo insieme un piccolo albero, appendendo i nostri messaggi come simbolo del nostro impegno a non voltare mai lo sguardo davanti alle ingiustizie.

Aperitivo in rosa per condividere insieme un momento di vicinanza e solidarietà.

Partecipate numerosi! Ogni presenza è un gesto importante.

21 Novembre 2025

