Buytec lancia il primo Black Friday del ricondizionato nel suo store di Brunello

Dopo il successo dell’apertura del primo Outlet dei Pc Ricondizionati a Brunello, in occasione del Black Friday Buytec annuncia una settimana di offerte imperdibili presso lo store, che saranno attive da lunedì 24 novembre a lunedì 1 dicembre 2025 incluso. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la tecnologia di fascia alta ancora più accessibile e sostenibile, rafforzando la missione di Buytec di promuovere un consumo più consapevole e circolare.

Una settimana di offerte in store e online

Chi visiterà il punto vendita fisico potrà scoprire un’ampia selezione di prodotti ricondizionati a scelta tra laptop, tablet e accessori per pc, approfittandone per rinnovare i propri dispositivi tecnologici. Per esempio, acquistando due computer ricondizionati, il meno caro costerà solo 50 €; in alternativa, scegliendo un computer e un accessorio (monitor, docking station, ecc.), il secondo prodotto sarà disponibile a soli 5 €.

Ma per chi non è della zona, niente paura. Le promozioni speciali saranno attive anche online sul sito Buytec.it: sull’acquisto di almeno due prodotti ricondizionati, si avrà diritto ad uno sconto fisso del 35% e della spedizione gratuita in tutta Europa.

Aperture straordinarie del negozio Buytec

Per consentire ad un numero maggiore di persone di scoprire e approfittare delle promozioni del Black Friday, ma anche di prendere spunti per eventuali regali di Natale all’insegna della tecnologia, l’Outlet dei Pc Ricondizionati di Brunello, situato in Via Campo dei Fiori 5, estenderà i propri orari di apertura anche nei fine settimana, con un calendario di aperture speciali:

Sabato 29 novembre, ore 10:00 – 18:00

Sabato 6 dicembre, ore 10:00 – 13:00

Sabato 13 dicembre, ore 10:00 – 13:00

Sabato 20 dicembre, ore 10:00 – 18:00

Qualità, controllo e garanzia: il valore del ricondizionato Made in Italy

Ogni dispositivo Buytec viene rigenerato interamente in Italia da un team di tecnici specializzati che gestisce tutte le fasi del processo, dalla selezione dei dispositivi alla logistica. Tutti i prodotti sono coperti da 12 mesi di garanzia e 30 giorni di prova, a conferma della fiducia dell’azienda nella qualità del proprio processo di rigenerazione dei dispositivi.