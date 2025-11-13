Cervo impigliato in una rete a Varese, i vigili del fuoco lo salvano

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il cervo che si era impigliato in una rete in via Monte Allegro a Varese verso le 8:00 di giovedì 13 novembre.

L’esemplare era rimasto bloccato con un palco nelle maglie della recinzione, ma grazie alla collaborazione con il veterinario che ha sedato l’animale, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo.

L’incidente non ha avuto conseguenze gravi per il cervo. Dopo essersi assicurati che l’animale non avesse riportato ferite, i soccorritori lo hanno liberato nel bosco.