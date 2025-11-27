Varese News

Come si diventa speleologi? Se ne parla a “La Materia del giorno”

 Intervista con Guglielmo Ronaghi presidente del Gruppo Speleologico Prealpino. Un’occasione per scoprire un’attività che non è solo avventura, ma anche scienza, responsabilità e lavoro di squadra

Generico 24 Nov 2025

Nella puntata di venerdì 28 de “La Materia del Giorno”, lo spazio video di VareseNews trasmesso ogni giorno su YouTube, si scende… sottoterra. Al centro dell’appuntamento ci sarà infatti il tema “Come si diventa speleologi”, un viaggio affascinante nel mondo delle grotte raccontato da chi le vive davvero.

Ospite della diretta sarà Guglielmo Ronaghi, presidente del Gruppo Speleologico Prealpino, una delle realtà più attive del territorio nella ricerca, nella mappatura e nella tutela dell’ambiente ipogeo. Con lui parleremo di formazione, sicurezza, attrezzature, emozioni e anche difficoltà: tutto ciò che serve per capire come si passa dalla curiosità alla pratica vera e propria (nella foto, un’escursione nella grotta Remeron).

Un’occasione per scoprire un’attività che non è solo avventura, ma anche scienza, responsabilità e lavoro di squadra.

L’appuntamento è per domani alle 16.

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio. 

Pubblicato il 27 Novembre 2025
