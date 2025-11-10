“Dal Parquet”: il dopopartita di Bertram – Openjobmetis 90-87
Episodio stagionale numero 7 del nostro podcast sulla Pallacanestro Varese che perde anche a Tortona e affronterà il derby con Cantù da ultima in classifica. Ascoltalo su tutte le piattaforme audio
Beffa sulla sirena per la Openjobmetis che arriva a un soffio dal battere Tortona nella nuovissima Nova Arena della città piemontese ma viene fermata da una stoppata decisiva di Biligha ai danni di Iroegbu. I biancorossi perdono quindi per la sesta volta di fila, (90-87), stavolta contro la Bertram, e affronteranno così il derby con Cantù da ultimi in classifica, seppure a pari merito.
Alla partita di domenica 9 novembre è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, il comment0 scelto tra quelli dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì invece non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.
