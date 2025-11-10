“Dal Parquet”: il dopopartita di Bertram – Openjobmetis 90-87

Beffa sulla sirena per la Openjobmetis che arriva a un soffio dal battere Tortona nella nuovissima Nova Arena della città piemontese ma viene fermata da una stoppata decisiva di Biligha ai danni di Iroegbu. I biancorossi perdono quindi per la sesta volta di fila, (90-87), stavolta contro la Bertram, e affronteranno così il derby con Cantù da ultimi in classifica, seppure a pari merito.

