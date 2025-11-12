Due posti a tempo indeterminato al Comune di Saronno: aperti i bandi
Scadenze il 18 novembre per il concorso contabile e il 1° dicembre per la mobilità tecnica: tutte le informazioni sui bandi disponibili online sul sito comunale
Il Comune di Saronno apre due nuove selezioni per rafforzare il proprio organico. Si tratta di due opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato rivolte a profili qualificati, da destinare a due aree strategiche dell’ente: quella contabile e quella tecnica.
Il primo bando riguarda l’assunzione, tramite concorso pubblico, di un funzionario contabile da inserire nell’Area Risorse. La posizione è inquadrata nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 18 novembre 2025.
Tutte le informazioni, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito istituzionale del Comune a questo link.
La seconda procedura, invece, è attivata tramite mobilità volontaria e riguarda la selezione di un funzionario tecnico da destinare all’Area Tecnica, sempre nell’ambito dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
In questo caso, la scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 13.00 di lunedì 1° dicembre 2025.
Il bando è consultabile a questo link.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.