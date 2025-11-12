Varese News

Due posti a tempo indeterminato al Comune di Saronno: aperti i bandi

Scadenze il 18 novembre per il concorso contabile e il 1° dicembre per la mobilità tecnica: tutte le informazioni sui bandi disponibili online sul sito comunale

municipio comune saronno

Il Comune di Saronno apre due nuove selezioni per rafforzare il proprio organico. Si tratta di due opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato rivolte a profili qualificati, da destinare a due aree strategiche dell’ente: quella contabile e quella tecnica.

Il primo bando riguarda l’assunzione, tramite concorso pubblico, di un funzionario contabile da inserire nell’Area Risorse. La posizione è inquadrata nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 18 novembre 2025.

Tutte le informazioni, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito istituzionale del Comune a questo link.

La seconda procedura, invece, è attivata tramite mobilità volontaria e riguarda la selezione di un funzionario tecnico da destinare all’Area Tecnica, sempre nell’ambito dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

In questo caso, la scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 13.00 di lunedì 1° dicembre 2025.

Il bando è consultabile a questo link.

Pubblicato il 12 Novembre 2025
