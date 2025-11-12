Due posti a tempo indeterminato al Comune di Saronno: aperti i bandi

Il Comune di Saronno apre due nuove selezioni per rafforzare il proprio organico. Si tratta di due opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato rivolte a profili qualificati, da destinare a due aree strategiche dell’ente: quella contabile e quella tecnica.

Il primo bando riguarda l’assunzione, tramite concorso pubblico, di un funzionario contabile da inserire nell’Area Risorse. La posizione è inquadrata nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 18 novembre 2025.

Tutte le informazioni, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito istituzionale del Comune a questo link.

La seconda procedura, invece, è attivata tramite mobilità volontaria e riguarda la selezione di un funzionario tecnico da destinare all’Area Tecnica, sempre nell’ambito dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

In questo caso, la scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 13.00 di lunedì 1° dicembre 2025.

Il bando è consultabile a questo link.