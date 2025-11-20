È stato il golden retriever Sam a “dare l’allarme” dell’incendio di Castronno
Il cane delle vicine di casa è stato il primo ad accorgersi delle fiamme che all'alba hanno devastato un appartamento in via Belvedere
“Attenti al cane” dice il cartello posto appena fuori dal giardino della coorte, ma all’alba di giovedì 20 novembre, quando per molti era ancora notte, il più “attento” era lui, Sam.
Verso le 5 di mattina il golden retriever ha infatti “dato l’allarme” dell’incendio che ha devastato un appartamento in via Belvedere a Castronno. Una fiammata improvvisa nel bilocale al piano superiore, un odore acre nell’aria e richieste d’aiuto. E Sam non ha esitato.
Il cane è il compagno di vita di Claudia e Federica, madre e figlia, vicine della donna rimasta ustionata dalle fiamme. Proprio lui è stato il primo a fiutare che qualcosa nel bilocale al piano di sopra stava prendendo una brutta piega, iniziando a muoversi nervoso e ad abbaiarle con insistenza, fino a svegliarle.
Allarmate, Claudia e Federica, si sono rese conto delle richieste di aiuto provenienti da sopra le scale. «Quando Sam ci ha svegliato così presto abbiamo intuito che qualcosa non stava andando nel verso giusto – raccontano -. Per qualche istante abbiamo pensato potessero essere dei ladri, visto anche l’orario, ma appena siamo usciti in giardino abbiamo notato le fiamme, altissime». Fiamme che sono durate complessivamente per circa un’ora, fino a quando le tre squadre dei vigili del fuoco non hanno completamente domato l’incendio nella coorte, dove attorno alle 8 sono arrivati anche la Polizia Locale, i carabinieri e il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri.
La vicina è rimasta ustionata ma, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Il suo appartamento, invece, è stato distrutto. Qualche danno anche al giardino di Claudia e Federica, che ora dovranno aspettare la fine completa della messa in sicurezza prima che Sam possa tornare a correre libero come sempre. Ma oggi, per loro, il cane è uno degli “eroi” accanto ai soccorritori intervenuti.
