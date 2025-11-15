Eurotek Laica a Firenze: c’è un Bisonte da domare

Dopo la brillante vittoria conquistata mercoledì sera alla E-work arena contro Cuneo, le biancorosse della Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio sono di scena domenica 16 novembre al Pala Wanny di Firenze per affrontare le padrone di casa de Il Bisonte, formazione solida e in ottimo stato di forma.

Le toscane, allenate da coach Chiavegatti, hanno iniziato al meglio la stagione, mantenendosi stabilmente nella parte medio-alta della classifica. Attualmente seste, le fiorentine arrivano dal ko contro Milano, ma prima di quella battuta d’arresto avevano messo insieme una striscia di sette gare utili consecutive, per un totale di 13 punti complessivi. Numeri che confermano la qualità e la continuità di un gruppo costruito con criterio e già ben amalgamato.

Il probabile sestetto vedrà Morello in cabina di regia con Bukilic opposto, Villani (ex UYBA) e Knollema in posto quattro, Acciarri e Malešević al centro; Valoppi completa le titolari con la maglia di libero.

In casa bustocca, la parola d’ordine è una sola: rivalsa. La vittoria con Cuneo ha restituito fiducia e morale, ma la classifica chiede continuità. Van Avermaet e compagne vogliono dare seguito al risultato di mercoledì e portare a casa punti preziosi anche dal Pala Wanny. Coach Barbolini dovrebbe confermare il suo consueto 6+1, con unico dubbio al centro tra Eckl e Torcolacci. Ma già contro la Honda le due e la belga si sono alternate in campo.

Per superare una squadra organizzata e fisica come il Bisonte, serviranno attenzione, ordine e aggressività sin dal primo scambio. Le farfalle sono chiamate a una prova di personalità per trovare continuità e risalire una classifica che, al momento, non rispecchia pienamente il valore reale del gruppo.

A presentare l’impegno toscano, la farfalla Valentina Diouf: “La vittoria di mercoledì con Cuneo è stata di fondamentale importanza, per il morale e anche per la classifica, con tre punti davvero d’oro per noi. A Firenze mi aspetto una gara da affrontare con positività, perché siamo riuscite a uscire da una situazione che cominciava a complicarsi. Mi aspetto lo stesso entusiasmo e la stessa grinta visti con Cuneo, anche contro Il Bisonte, che viene da una striscia importante di risultati utili, fatta eccezione per l’ultimo turno contro Milano. Firenze ha già accumulato molti punti in classifica, ma sono sicura che al Pala Wanny potremo dimostrare quanto valiamo.”

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze: 1 Acciarri, 4 Morello, 5 Valoppi (L), 6 Bertolino, 7 Zuccarelli, 8 Colzi, 9 Villani, 10 Knollema, 12 Malesevic, 13 Bukilic, 14 Tanase, 15 Kacmaz, 17 Lapini (L2), 19 Agrifoglio. All. Chiavegatti.

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.

Programma (10a di andata)

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica Uyba; Wash4green Monviso Volley – Bergamo; Honda Cuneo Granda Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Omag-Mt San Giovanni In M.No; Numia Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata.

Classifica: Conegliano 29; Scandicci 25; Milano 22; Novara 18; Chieri 17; Firenze 13; Cuneo, Macerata 11; Perugia, Monviso, Vallefoglia 10; BUSTO ARSIZIO 9; Bergamo 6; San Giovanni In M.No 4.