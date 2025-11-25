Gallarate, ruba abbigliamento e rompe il naso a un commesso: arrestato dalla Polizia

La Polizia di Gallarate ha arrestato nei giorni scorsi un giovane che si era reso protagonista di un furto in un negozio cittadino terminato con l’aggressione a un commesso che si era accorto del fatto e che era stato colpito da un pugno in faccia tale da rompergli il naso.

Il fatto è accaduto venerdì scorso (21 novembre) intorno alle ore 18 ma è stato reso noto solo oggi (martedì 25) dagli uomini del Commissariato di Gallarate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane – 22 anni, italiano, residente in provincia e incensurato – si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento in un noto punto vendita della città. Ha poi occultato la placca antitaccheggio utilizzando un cuscino e ha superato le barriere poste all’uscita: in quel momento un dipendente lo ha invitato a fermarsi ed è stato aggredito. Il 22enne lo ha colpito con un pugno in pieno volto tanto che l’uomo ha dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario che ha diagnosticato la frattura composta delle ossa nasali.

A quel punto però è intervenuto il personale di sicurezza che ha trattenuto il giovane fino all’arrivo di una pattuglia della Squadra Volante di Gallarate: gli agenti hanno perquisito il ladro trovandogli addosso sia la merce sottratta (210 euro di valore), sia un tronchesino e un dispositivo magnetico utili per rimuovere i sistemi antitaccheggio utilizzati dai negozi.

Il giovane è quindi stato querelato dal dipendente ferito ed è stato arrestato in flagranza per il reato di rapina impropria: per lui sono scattate le denunce sia per questo motivo sia per le lesioni provocate all’addetto del punto vendita, sia per il possesso degli oggetti atti alla rimozione dei dispositivi antitaccheggio. Giudicato per direttissima sabato mattina, il giovane si è visto convalidare l’arresto: per lui è scattata una condanna a un anno di reclusione oltre al pagamento di una multa di 260 euro. La pena è stata sospesa in via condizionale.