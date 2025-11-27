Gianangelo Taverna presenta i suoi romanzi a Villa Frua a Laveno

Sabato 29 novembre, alle 10.30, Villa Frua ospiterà un incontro dedicato alla narrativa contemporanea con Gianangelo Taverna, autore della serie Il vecchio di Samo. A dialogare con lui sarà Stefano Varano di VareseNews, in un appuntamento organizzato dalla Biblioteca comunale “Antonia Pozzi”, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello e delle realtà culturali del territorio.

Al centro dell’incontro ci saranno i romanzi che compongono il ciclo narrativo de Il vecchio di Samo, un titolo che rimanda alla figura attraverso cui il protagonista Giovanni guarda a Pitagora e alla dottrina della metempsicosi. Un riferimento colto, che Taverna interpreta con levità e curiosità filosofica, attribuendo al “vecchio” un ruolo simbolico: quello di guida affettuosa e ironica, capace di accompagnare il lettore nell’esplorazione di temi senza tempo.

La seconda e la prima parte del romanzo – entrambe pubblicate da Liber – delineano un percorso interiore che intreccia memoria, ricerca personale e dimensioni spirituali. Il protagonista si confronta con una tradizione antica, nella convinzione che nelle intuizioni pitagoriche sulla trasmigrazione delle anime possa celarsi una verità ancora attuale.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire genesi, sviluppi e suggestioni della saga, con uno spazio dedicato al dialogo diretto con l’autore.

L’appuntamento è a ingresso libero.

Per informazioni: Biblioteca comunale “Antonia Pozzi”, via Roma 16/A, Laveno Mombello – tel. 0332.625555 – biblioteca@comune.laveno.va.it.