Varese News

Varese Laghi

Grande successo per il Clean Up Project al Lago di Varese: raccolti quasi 400 kg di rifiuti

Sabato 8 novembre si è svolta al Lido della Schiranna la seconda edizione dell'iniziativa di volontariato ambientale promossa dalla Rete Lago di Varese e Comabbio. In azione studenti, associazioni, sommozzatori e cittadini

Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free

Mozziconi di sigaretta, pneumatici, un telo gigante da 50 chili e perfino un blocco di poliuretano. Il “bottino” della seconda edizione del Clean Up Project racconta una storia a due facce: da un lato l’inciviltà di chi usa il lago come discarica, dall’altro la determinazione di centinaia di volontari che sabato 8 novembre hanno restituito dignità alle acque della Schiranna.

Galleria fotografica

Grande successo per il Clean Up Project al Lago di Varese: raccolti quasi 400 kg di rifiuti 4 di 5
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free

Dalle 9 alle 14:30, armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, studenti, sommozzatori, associazioni e cittadini si sono immersi – letteralmente e metaforicamente – in un’operazione che ha portato alla luce quasi 400 kg di rifiuti. Un dato che fa riflettere.

Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free

All’iniziativa, promossa dalla Rete Lago di Varese e Comabbio con il patrocinio della Comunità Europea, della Provincia di Varese e del Comune di Varese, oltre alla sponsorizzazione di Alfa Srl, hanno partecipato anche gli studenti dell’ISIS Newton di Varese.
Presenti anche il sindaco Davide Galimberti e l’assessora San Martino, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale a questo esempio concreto di cittadinanza attiva.

I risultati dell’operazione sono stati significativi e, al tempo stesso, preoccupanti per la quantità di rifiuti abbandonati. Ecco il bilancio completo della giornata:

447 mozziconi di sigaretta
13 pneumatici
52 kg di plastica
28 kg di vetro
72 kg di indifferenziata
Un blocco di poliuretano da 7 kg
Un telo 4×3 del peso di 50 kg
170 kg tra ferro e altro materiale vario

In totale, sono stati rimossi dalle rive e dai fondali del lago quasi 400 kg di rifiuti, un quantitativo che ha stupito gli stessi volontari.
Oltre all’obiettivo concreto di rimuovere materiali inquinanti, l’iniziativa ha un importante valore educativo e simbolico, soprattutto grazie alla partecipazione attiva degli studenti dell’ISIS Newton. La giornata ha permesso di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della tutela ambientale e del rispetto per il patrimonio paesaggistico e naturalistico della provincia.
L’entusiasmo e la sinergia dimostrati da tutte le associazioni coinvolte sono già proiettati verso il futuro: le organizzazioni stanno pianificando le tappe del 2026, con il prossimo appuntamento previsto per la primavera.

Il “Clean Up Project” è reso possibile grazie al supporto di ALFA Srl – L’acqua della Provincia di Varese e al patrocinio della Commissione Europea, della Provincia di Varese e del Comune di Varese. Collaborano anche numerose realtà associative e ambientaliste del territorio, tra cui Slow Food Provincia di Varese, Save Lake Varese, MareVivo, La Varese Nascosta, Plastic Free, EcoRun Varese, Ama&Vivi plastic free, Viviamo il Lago di Varese, CCS Oltrona-Groppello.

Puliamo le rive e i fondali del lago di Varese, torna il “Clean Up Project”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Grande successo per il Clean Up Project al Lago di Varese: raccolti quasi 400 kg di rifiuti 4 di 5
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free
Pulizia del lago di Varese Ama&Vivi Plastic Free

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.