Il futuro dell’emergenza-urgenza in Lombardia: a Milano due giorni di congresso e una simulazione ispirata alle Olimpiadi

Due giornate di formazione e simulazioni operative per affrontare le nuove emergenze. Lunedì 1 e martedì 2 dicembre, Palazzo Lombardia ospita a Milano il IV Congresso Nazionale della Società Italiana Emergenza Sanitaria (SIEMS), dal titolo Il sistema di emergenza urgenza di fronte alle sfide del terzo millennio, promosso in collaborazione con l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

Un congresso per affrontare le grandi sfide sanitarie

L’evento riunisce professionisti, ricercatori, istituzioni e operatori del settore provenienti da tutta Italia per discutere i temi chiave dell’emergenza-urgenza sanitaria. Ad aprire i lavori, lunedì alle ore 9.30, sarà l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia.

Tre i temi al centro del programma: la gestione delle maxi emergenze sanitarie; le attività cliniche in ambito pre-ospedaliero e l’evoluzione del numero europeo armonizzato 116117, dedicato all’accesso alle cure mediche a bassa intensità assistenziale. Il congresso sarà presieduto da Massimo Lombardo, direttore generale di AREU e presidente della manifestazione.

Soccorso su ghiaccio: la simulazione ispirata alle Olimpiadi

A conclusione della prima giornata, lunedì 1 dicembre alle ore 18.00, si terrà una dimostrazione operativa di soccorso sulla pista di ghiaccio in Piazza Città di Lombardia. L’esercitazione, organizzata da AREU, è ispirata agli scenari delle prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Durante la simulazione, il pubblico potrà assistere alla gestione di un infortunio sportivo in ambiente critico, con l’intervento congiunto di medici, infermieri e soccorritori. Grazie alla partecipazione di una squadra di hockey dei Devils, verranno eseguite manovre di rianimazione e tecniche avanzate di gestione del trauma, a testimonianza dell’alto livello di preparazione delle équipe di emergenza coinvolte nelle operazioni durante grandi eventi sportivi.