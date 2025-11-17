Il Tar dà ragione al Comune per la bonifica dell’ex avicola di Bardello. Slitta a metà dicembre la fine del cantiere

Proseguono le operazioni per la bonifica dei rifiuti in amianto dell’ex azienda avicola “La Lunga” di Bardello iniziati a settembre.

Galleria fotografica I lavori di bonifica dell’ex pollaio La Lunga a Bardello 4 di 10

Dal cartello affisso sul cantiere, la data indicata per il termine dei lavori avrebbe dovuto essere il 10 novembre, ma la situazione è più complicata del previsto: «Purtroppo le lastre di amianto sono molto degradate – spiega il sindaco Giuseppe Iocca – e quindi vanno sollevate una alla volta con delicatezza».

Secondo Iocca «la nuova data per la possibile fine della bonifica potrà essere individuata nella metà di dicembre». E precisa: «Gli operatori si trovano a lavorare su un terreno naturale, quindi le tempistiche dipendo dalle condizioni meteorologiche».

Una buona notizia arriva, intanto, dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): il Comune di Bardello con Malgesso e Bregano ha vinto la causa contro il curatore denunciato per “inquinamento ambientale” nel 2024. «Il giudice ha ritenuto valida la nostra ordinanza che stabilisce che tutto l’amianto presente è un rifiuto da smaltire– sottolinea Iocca – La nostra tesi è stata confermata, ora ci aspettiamo che Regione Lombardia sblocchi i fondi che aveva momentaneamente congelato, nel novembre 2024, in attesa della sentenza».