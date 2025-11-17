Il Tar dà ragione al Comune per la bonifica dell’ex avicola di Bardello. Slitta a metà dicembre la fine del cantiere
I lavori cominciati a settembre hanno subito dei rallentamenti ma ci sono delle buone notizie dal TAR sulla causa intentata contro il curatore
Proseguono le operazioni per la bonifica dei rifiuti in amianto dell’ex azienda avicola “La Lunga” di Bardello iniziati a settembre.
Dal cartello affisso sul cantiere, la data indicata per il termine dei lavori avrebbe dovuto essere il 10 novembre, ma la situazione è più complicata del previsto: «Purtroppo le lastre di amianto sono molto degradate – spiega il sindaco Giuseppe Iocca – e quindi vanno sollevate una alla volta con delicatezza».
Secondo Iocca «la nuova data per la possibile fine della bonifica potrà essere individuata nella metà di dicembre». E precisa: «Gli operatori si trovano a lavorare su un terreno naturale, quindi le tempistiche dipendo dalle condizioni meteorologiche».
Una buona notizia arriva, intanto, dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): il Comune di Bardello con Malgesso e Bregano ha vinto la causa contro il curatore denunciato per “inquinamento ambientale” nel 2024. «Il giudice ha ritenuto valida la nostra ordinanza che stabilisce che tutto l’amianto presente è un rifiuto da smaltire– sottolinea Iocca – La nostra tesi è stata confermata, ora ci aspettiamo che Regione Lombardia sblocchi i fondi che aveva momentaneamente congelato, nel novembre 2024, in attesa della sentenza».
