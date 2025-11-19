In arrivo qualche fiocco di neve nella notte intorno ai 600 metri anche in provincia di Varese

Neve sì o neve no? Gli indizi ci sono: cielo fra il chiaro e il grigio, temperature che si sono oltremodo irrigidite negli ultimi giorni e concrete probabilità di precipitazioni sul fronte delle previsioni.

Tutto ciò si tradurrà in pianura con lieve pioggerellina già fra la nottata di mercoledì e la prima mattina di giovedì, il che equivale a quote collinari all’affacciarsi della signora dal manto bianco.

Solo «qualche fiocco», ipotizzano dal Centro geofisico prealpino, che però deve far mettere in allerta chi si muove in auto, specialmente nelle valli.

IL PUNTO



“Correnti fredde discendono sulle nostre regioni richiamate da un’estesa saccatura che va approfondendosi sull’Europa. Un minimo depressionario in prossimità dell’Italia determinerà condizioni variabili venerdì con possibilità a tratti di deboli precipitazioni, a carattere nevoso a quote collinari”

LE PREVISIONI

Mercoledì: “Al mattino abbastanza soleggiato sulla pianura. Altrove nubi irregolari, più compatte a ridosso dei rilievi su Piemonte, Verbano e Lario. Dal pomeriggio via via passaggi nuvolosi più estesi che potrebbero dar luogo in tarda serata e nella notte a qualche goccia di pioggia o fiocchi oltre 600m circa.”

Giovedì: “Schiarite irregolari su Piemonte e Lombardia occidentale. All’est nuvolosità più persistente accompagnata da qualche debole precipitazione specie al mattino. Limite neve attorno a 700m.”

Venerdì: “Nuvolosità spesso estesa, specie su Alpi, Prealpi e alta pianura, che potrebbe portare a tratti qualche debole precipitazione con limite neve verso 600m. Sulle Alpi ventilato da nord.”

TENDENZA

Sabato 22 Novembre: in buona parte soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso, probabilmente senza precipitazioni. Domenica 23 Novembre: sole al mattino, poi aumento della nuvolosità che potrebbe portare deboli precipitazioni a sera, nevose fino a quote medio-basse.