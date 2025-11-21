Nevica a Varese e nelle valli, sabato tornerà il sole

Temperature giù e cielo plumbeo con un avviso: sta arrivando la neve. E, puntualmente, i fiocchi sono arirvati, affacciandosi timidamente a metà mattina su VArese, in maniere a tratti più decisa nelle valli.

La situazione la fotografa il Centro geofisico prealpino: “L’aria fredda di origine scandinava che è scesa verso il Mediterraneo da mercoledì, alimenta un vortice depressionario sul Tirreno le cui nuvole raggiungono oggi anche il N-Italia con precipitazioni deboli ma limite neve a quote collinari. Domani (sabato ndr)prevarranno venti più secchi che scavalcheranno le Alpi da NE riportando il sole, ma con temperature al di sotto della norma stagionale“.

PREVISIONI

Dunque per oggi, venerdì, è previsto “cielo molto nuvoloso o coperto, qualche pioggia sulla pianura e deboli nevicate su Alpi e Prealpi oltre 600 m circa. Ventoso da Nord sulle Alpi e Prealpi occidentali”.

Capovolgimento di fronte per sabato che sarà una giornata soleggiata, “ultime nuvole di primo mattino sulla pianura padana e all’Est. Asciutto. Ventilato da Nord sulle Prealpi. Gelate all’alba. Temperature massime in leggero rialzo ma clima ancora freddo per la stagione“.

Domenica “abbastanza soleggiato con passaggio di nubi medio-alte e cielo coperto in serata. Asciutto. Clima invernale. Estese gelate all’alba”.

TENDENZA

Lunedì 24 novembre: nuvoloso, deboli piogge nella notte e al mattino. Limite neve fino 300 m circa. Schiarite nel pomeriggio. Martedì 25: probabilmente soleggiato su Piemonte e Lombardia occidentale. Ancora nuvoloso all’Est. Temperature stazionarie.