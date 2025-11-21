Influenza, casi in aumento in Lombardia. Bertolaso: “Vaccinatevi”
La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata agli over 60, ai bambini e ragazzi fino a 18 anni, alle donne in gravidanza, ai pazienti fragili e agli operatori sanitari
In Lombardia si registra un aumento dei casi di influenza rilevati nelle ultime settimane. L’incremento dei tamponi positivi per virus influenzale A, sia dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta sia nei Pronto Soccorso, è in linea con quanto sta accadendo in altri Paesi ed è riconducibile a una possibile anticipazione della stagione influenzale.
Nel dettaglio, la percentuale di tamponi positivi eseguiti da MMG/PLS è pari al 12,2%, contro lo 0,9% della stessa settimana del 2024. Anche nei Pronto Soccorso la quota di riscontri positivi risulta dell’11%, rispetto al 2% dell’anno precedente.
La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata agli over 60, ai bambini e ragazzi fino a 18 anni, alle donne in gravidanza, ai pazienti fragili e agli operatori sanitari. In Lombardia la vaccinazione è gratuita per tutti. Per prenotare è possibile rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, oppure fissare un appuntamento tramite farmacia o sul portale regionale Prenota Salute.
Per i bambini e ragazzi da 2 a 17 anni è disponibile anche il vaccino in spray nasale, come negli anni precedenti. Al 19 novembre, sono state somministrate 1.830.861 dosi, circa 80.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Due terzi sono state effettuate dai medici e pediatri, il 20% dalle farmacie e il restante da centri vaccinali, ospedali e RSA.
“La nostra campagna vaccinale – evidenzia l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – prosegue con buoni risultati e con un grande impegno di tutta la rete sanitaria territoriale. L’anticipo dei virus influenzali, così come l’ulteriore abbassamento della temperatura previsto per i prossimi giorni non deve preoccupare, ma ci invita ad agire per tempo: vaccinarsi significa proteggere se stessi e le persone più fragili. Noi continuiamo a monitorare costantemente l’andamento stagionale”.
