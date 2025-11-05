La cantautrice Popa e il nuovo singolo “Gommage”
Nata in Lituania e stabilitasi in Italia, Popa porta nel suo percorso musicale l’attenzione al dettaglio e al colore maturata nel mondo della moda
Venerdì 7 novembre torna – a distanza di due anni dal suo ultimo album “Arte e Finanza”, divenuto subito un cult della scena milanese – la cantautrice Popa con il nuovo singolo “Gommage” (peermusic ITALY). Con la sua consueta ironia, Popa fotografa la nostra contemporaneità trasformando la beauty routine in un rituale pop, leggero e surreale: una canzone che profuma di libertà, dove l’amore si applica come una crema e la realtà si scioglie tra sogno e vaniglia.
Con la sua voce elegante e un’ironia disarmante, Popa racconta l’intimità quotidiana con stile e senso del gioco. “Gommage” è una piccola evasione: un invito a ridere dei propri gesti e a prendersi cura di sé con la stessa leggerezza con cui si sogna. Tra sonorità anni ’80 e un’eleganza contemporanea, Popa alterna dolcezza e irriverenza, sensualità e parodia, in una traccia che leviga l’ascolto proprio come promette il suo titolo.
La sua musica è un universo estetico dove forma e sentimento si incontrano: raffinata, ironica, retrò e profondamente pop. “Gommage” è scritta dalla stessa Popa insieme a Gaetano Scognamiglio (Calcutta, Fitness Forever, Alan Sorrenti), che ne firma anche la produzione musicale. Il mix è di Paolo Carlini, il mastering di Giovanni Roma presso L’Arte dei Rumori Studio.
Biografia
Popa è una cantautrice e fashion designer lituana trapiantata a Milano, crea abiti per donne chic e scrive musica. Nelle sue canzoni si raccontano di vite da copertina e playboy italiani, dolcevita, animali notturni e sogni a occhi aperti, visioni caraibiche e prese di coscienza urbane sul contesto socioeconomico che compongono l’iconografia di un’Italia contemporanea, ironica e decadente. È un pop di lusso: sofisticato, sensuale e consapevole.
