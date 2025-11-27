La storica fabbrica di tessitura “Arnetta” di Gazzada Schianno, lungo via Gallarate, ha chiuso definitivamente il suo lungo capitolo di storia industriale. Dopo la vendita all’asta avvenuta nella primavera del 2024 a un noto costruttore, la struttura è stata completamente demolita.

Galleria fotografica La storica tessitura “Arnetta” di Gazzada Schianno è stata demolita 4 di 10

La tessitura, messa in liquidazione per fallimento nel 2016 e di proprietà della famiglia Ponti, occupava un’area di circa 9000 metri quadri che negli ultimi anni aveva mostrato i segni evidenti del tempo e del degrado accumulatosi durante l’inattività. Il tetto era crollato in più punti e dalle finestre esterne si vedeva il cielo.

Inizialmente si era ipotizzato di poter salvare almeno parte della struttura originaria, ma le condizioni dei muri si sono rivelate troppo compromesse. Anche gli elementi di maggior rilievo storico e architettonico erano talmente ammalorati da rendere impossibile qualsiasi intervento conservativo.

Di fronte a questa situazione, l’amministrazione comunale ha scelto di concentrarsi sulla preservazione della memoria: è stata raccolta un’ampia documentazione fotografica e d’archivio che permetterà almeno di conservare la testimonianza di questo importante pezzo di storia industriale locale.

La demolizione apre ora la strada a un nuovo intervento di riqualificazione dell’area, che rappresenta un’opportunità per il tessuto urbano di Gazzada Schianno, pur con il rammarico per la perdita definitiva di un simbolo della tradizione tessile del territorio.